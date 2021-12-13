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13.12.2021 20:26
Рубрика: Экономика

Средняя зарплата иностранного рабочего превысила 47 тысяч рублей

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
Средний месячный доход мигранта из республик Средней Азии, трудящегося в России, составляет 47,1 тысячи рублей в месяц. Это выяснили в ходе совместного исследования сотрудники Федерации мигрантов России и ученые из МГУ.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Средняя начисленная зарплата гражданина России, по данным Росстата, сейчас составляет 54,6 тысячи рублей в месяц, а медианная (половина работников получают больше, а половина - меньше) с учетом индивидуальных предпринимателей и частного найма - 32,4 тысячи рублей.

Фото: РИА Новости
Что надо знать о займах "до зарплаты"

"Средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян, - отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Правда, они сами хотели бы зарабатывать в среднем 77,2 тысячи рублей".

Чтобы узнать эти данные, исследователи еще прошлой зимой начали опрашивать мигрантов. Им предлагалось ответить на анкету из 64 вопросов. Удалось собрать ответы 4,7 тысячи человек, живущих в разных регионах страны.

Работать по восемь часов в день удается только 22% мигрантов. До десяти часов в сутки трудятся 27,5% из них, от 10 до 12 часов - 27%, а более 12 часов - 22,4%. То есть около 80% иностранных работников трудятся дольше, чем позволяет отечественное законодательство, отмечает Коженов.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Алексей Дуэль
Цифра: 2% иностранных работников оценивают свое знание русского языка как "очень плохое"

На заработки конкретного иностранца влияют многие факторы. Кроме специальности, это еще и знание русского языка. 14% мигрантов, которые им владеют плохо, в среднем зарабатывают на 11 тысяч рублей в месяц меньше, чем те, кто проблем с общением на русском не имеет.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Путин: Мигранты из СНГ еще в своей стране должны готовиться к работе в РФ

Самые выгодные вакансии ждут мигрантов в области строительства и ремонта, а также логистики и работы на складах. Самые низкие заработки - в ЖКХ и сельском хозяйстве.

"Такое распределение связано с тем, что к строительным рабочим, как и тем, кто занимается ремонтом или связан с транспортом, предъявляют дополнительные требования, они должны обладать более высокой квалификацией, - объясняет Коженов. - Для многих иностранцев серьезной проблемой остаются бюрократические формальности при оформлении на работу, из-за чего они уходят в теневой сектор, где зарплаты обычно ниже".

Тем не менее минувшим летом многие мигранты смогли неплохо заработать в дачных и коттеджных поселках рядом с крупными городами. Суточная ставка подсобного рабочего на приусадебном участке достигала трех тысяч рублей. Однако с окончанием летнего сезона этот источник денег заметно иссяк.

Еще одной проблемой жизни мигрантов России стал традиционный для нашей страны квартирный вопрос. Именно в квартирах живут до 80% иностранных работников: 71% снимает жилье, еще 9% - у знакомых или родственников. Тем самым они получают доступ к основным бытовым удобствам, однако скученность обитателей таких квартир опасна с точки зрения распространения инфекций и вызывает недовольство у соседей, отметил Коженов.

Тем временем

Нехватка мигрантов заставила коммунальные организации повышать зарплаты своим сотрудникам, а работать в эту сферу пошли россияне, рассказали участники рынка.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Поток мигрантов вновь хлынул в Россию

Проблему нехватки мигрантов достаточно остро ощутили товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, отмечает президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников. Коммунальщики находят различные выходы из ситуации: нанимают по совместительству уборщиков и дворников, обслуживающих соседние дома и дворы, поднимают зарплату, но оформляют работника не в штат, а по договору подряда, снижают частоту уборки.

В ряде регионов на работу в ЖКХ пошли россияне, отмечает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. К примеру, в Мурманской области закрылись несколько сетевых ритейлеров. Местные жители, оказавшиеся безработными, пошли в ЖКХ и закрыли имевшиеся вакансии. В Нижнем Новгороде появилась тенденция, когда в коммунальные организации приходят семьи, которые здесь же живут, и берут на себя обслуживание целого района. При этом управляющие организации вынуждены были поднять зарплаты на 10-25%, отмечает эксперт.

Дефицит работников связан также с перераспределением мигрантов между отраслями, отмечают эксперты: многие пошли на стройки, поскольку выросли объемы строительства, запущены крупные проекты, резко возросла потребность в курьерах. В ЖКХ же зарплаты одни из самых низких, поэтому сюда идут работать в последнюю очередь.

В Минстрое отметили, что сообщений о нехватке рабочих в сфере ЖКХ от регионов или бизнес-сообщества за последний год в ведомство не поступало. В отрасли ЖКХ сейчас работает около 2 млн человек.

Подготовила Марина Трубилина

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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