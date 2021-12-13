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13.12.2021 16:29
Рубрика: Экономика

Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного

Текст: Сергей Тихонов

Страны нефтяного картеля ОПЕК увеличили в ноябре добычу нефти только на 0,29 млн баррелей в сутки до 27,72 млн баррелей в сутки. Сокращение добычи сверх обязательств по сделке ОПЕК+ составило - 0,57 млн баррелей в сутки, следует из декабрьского отчета ОПЕК.

Фото: istock
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Также о перевыполнении сделки по сокращению добычи ранее заявил Азербайджан. Производство нефти в стране в ноябре составило 589 тыс. баррелей, а могло быть увеличено до 647 тыс. баррелей в сутки.

Таким образом, страны ОПЕК+, не меняя условия сделки на январь, вольно или невольно, оказали поддержку нефтяным ценам, которые стали снижаться после новостей о новом штамме коронавируса "Омикрон". Котировки барреля, опустились в начале декабря с 85 до 70 долларов, но теперь опять перешли к росту. Сейчас баррель нефти Brent стоит около 75 долларов.

В свежем докладе ОПЕК сохранен прогноз по росту спроса на нефть в мире - на 5,7 млн баррелей в сутки в 2021 году (до 96,6 млн) и на 4,2 миллиона баррелей в сутки в 2022 году (до 100,8 млн). При этом впервые с лета этого года организация увеличила прогноз по добыче нефти в США - до 11,14 млн баррелей в сутки в 2021 году и до 11,78 млн баррелей в сутки в 2022 году.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК

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