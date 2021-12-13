Закон Свердловской области от 8 декабря 2021 года № 118-ОЗ "О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Свердловской области 7 декабря 2021 года

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

1. Установить общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее - Фонд):

1) 70333214,8 тысяч рублей на 2022 год;

2) 74198450,5 тысяч рублей на 2023 год;

3) 78588341,4 тысяч рублей на 2024 год.

2. Установить общий объем расходов бюджета Фонда:

1) 70381754,8 тысяч рублей на 2022 год;

2) 74198450,5 тысяч рублей на 2023 год;

3) 78588341,4 тысяч рублей на 2024 год.

Статья 2. Объем дефицита бюджета Фонда

Установить объем дефицита бюджета Фонда на 2022 год -48540,0 тысяч рублей.

Статья 3. Свод доходов бюджета Фонда

Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 1).

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2).

Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год (приложение 3).

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) 8177030,1 тысяч рублей на 2022 год;

2) 8595515,9 тысяч рублей на 2023 год;

3) 9101612,3 тысяч рублей на 2024 год.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховой медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в эту страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2022 года (за исключением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в 2021 году в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета Фонда текущего финансового года могут направляться в 2022 году на покрытие временных кассовых разрывов.

Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на 1 января 2022 года в части средств, используемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 6 настоящего Закона, направляются в 2022 году на реализацию этих мероприятий.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







