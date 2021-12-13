Эксперты: Рак молочной железы станет самой частой опухолью у россиян в 2036 году

Рак молочной железы (РМЖ) станет самой частой опухолью у россиян в 2036 году, - таковы результаты исследования, проведенного в Бюро по изучению рака. По прогнозам авторов, за 15 лет заболеваемость этим видом рака в России увеличится почти на треть, но до сих пор не выяснены главные причины такого тренда. Поэтому соблюдая общие меры профилактики онкозаболеваний, важно сосредоточиться на ранней диагностике РМЖ и обеспечить доступ к современной терапии. Результаты работы были представлены на XXV Российском онкологическом конгрессе.

"По нашим расчетам, в ближайшие 15 лет в России заболеваемость РМЖ вырастет до 13 тысяч случаев в год - прогнозируемый рост составит 29,99% по сравнению с прогнозом на 2021-2022 годы, - рассказал "РГ" директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев. - Такой прирост заболеваемости выведет рак молочной железы на первое место среди всех злокачественных солидных опухолей у россиян".

Строя прогноз, авторы использовали метод математического моделирования, который подтвердил свою достоверность в ранее проведенных подобных исследованиях.

"Мы использовали математическую модель, которая ранее была изучена в подобных онкологических исследованиях, - говорит директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев. - Модель включает данные по изменению актуальной заболеваемости и смертности от рака на протяжении 10 лет, с 2009 до 2019 годы, данные прироста численности населения в стране, изменение полового и возрастного состава. Далее рассчитывались прогнозируемые изменения в течение доступного периода времени. В наше исследование мы не включали опухоли кроветворной системы, анализ проводился только для солидных опухолей, так называемого рака".

При этом онкологи по-прежнему не могут назвать однозначные причины такого роста распространенности РМЖ. "К сожалению, для рака молочной железы нет однозначной и в результате относительно легко предотвратимой доминирующей причины развития, как, например, для рака легкого (курение) или меланомы (ультрафиолетовое излучение), - пояснил руководитель отдела оптимизации лечения подростков и молодежи с онкозаболеваниями НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Николай Жуков. - Большинство известных факторов, которые связывают с увеличением риска развития рака молочной железы, в той или иной степени "завязаны" на избыточное или более длительное воздействие на организм женских половых гормонов - эстрогенов, как вырабатываемых самим организмом, так и поступающих извне".

"Например, раннее начало и/или позднее угасание гормональной функции яичников увеличивает период выработки эстрогенов на протяжении жизни женщины. Не стоит забывать и о возрасте - он ассоциирован с риском развития практически всех опухолей, то есть чем дольше живет человек, тем больше шанс заболеть, а современный человек живет все дольше и дольше", - отметил эксперт.

При этом некоторые факторы риска все же можно предотвратить (или хотя бы попытаться это сделать). Например, не допускать избыточной массы тела (поскольку жировая ткань выступает как самостоятельный гормональный орган, вырабатывая дополнительные эстрогены). Важно объяснять женщинам риски поздней беременности, как и отказа от рождения детей. Нужно грамотно проводить заместительную гормональную терапию для борьбы с симптомами менопаузы. Контролировать употребление алкоголя.

Однако управлять этими факторами, уменьшая риск возникновения рака, все же не просто. "Например, мотивировать на отказ от курения для снижения риска рака легкого однозначно проще, чем на раннюю беременность или контроль веса для профилактики рака молочной железы", - считает Николай Жуков.

Но основной проблемой, подчеркивает эксперт, является то, что абсолютный вклад каждого из перечисленных факторов в заболеваемость очень и очень невелик.

"Более того - даже их общей суммой не удается полностью объяснить столь высокие темпы прироста заболеваемости раком молочной железы. Таким образом, пока основные усилия все же должны быть направлены на поиск более эффективных методов диагностики и лечения этого заболевания с целью снижения смертности, поскольку надежных и простых методов предотвращения заболевания мы не имеем", - заключил Жуков.

Кстати, согласно выводам авторов, если меры по развитию ранней диагностики и рано начатого лечения будут приняты, количество смертей от РМЖ в ближайшие 15 лет может сократиться на 28,12%. "Наши расчеты показывают, что, если та же тенденция сохранится, в 2036 году от рака умрет на 5,8 тыс. человек меньше, чем в 2022. Ежегодно темп снижения смертности может составить в среднем 2,3%", - отметил доктор Тимофеев.

Исследователи прогнозируют, что к 2036 году в структуре заболеваемости у российских женщин рак молочной железы по-прежнему будет лидировать, но при этом в структуре смертности переместится на второе место, уступив колоректальному раку. Эти результаты похожи на тенденции в мире. Согласно американским данным, РМЖ в 2040 году возглавит ТОП-5 самых частых опухолей у женщин в США, и так же, как в России, окажется на втором месте по смертности - только после рака легкого.