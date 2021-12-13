Умерла актриса "золотого века" Голливуда Кара Уильямс

9 декабря умерла актриса кино и ТВ Кара Уильямс, номинант премий "Оскар" и "Эмми". Старлетке "золотого века" Голливуда шел 97-й год. О смерти артистки сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от члена семьи.

Кара Уильямс (настоящее имя Бернайс Камиат) родилась в Бруклине в 1925-м. Ее отец был иммигрантом из Австрии, родители матери переехали в США из Румынии.

Карьеру начала в сороковых как Бернис Кэй. В 1959-м за роль в криминальной драме Крамера "Не склонившие головы" была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана. На ТВ наибольшую известность получила ролью Глэдис Портер в ситкоме "Пит и Глэдис" (1960-1962), за которую в 1962-м была номинирована на "Эмми". В 1964-1965 годах на канале CBS актриса получила собственную комедийную программу "Шоу Кары Уильямс". В числе других работ - "Белый бизон", "Жены врачей", "Альфред Хичкок представляет", "Дневной спектакль", "Саспенс" - всего более полусотни проектов.

В 1952-м Уильямс вышла замуж за актера Джона Дрю Берримора (позже - отца актрисы Дрю Бэрримор), в 1959-м они развелись. Сын пары Джон Близ Берримор тоже стал актером и режиссером, снявшись с отцом, в частности, в "Парне из морской пехоты" и оригинальном сериале "Кунг-фу".

Джон Дрю скончался в ноябре 2004-го.