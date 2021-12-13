Новости

Вышел трейлер вампирского боевика Firebite 10:39
Появился отрывок из "Матрицы: Воскрешение" с Морфеусом 10:18
Умер певец и актер Ченте Фернандес 12.12.2021
В Москве жестоко избили сына артиста Максима Дрозда 12.12.2021
"Аннетт", "Власть пса", "Свинья": лучшие фильмы года по версии Polygon 12.12.2021

Умерла актриса "золотого века" Голливуда Кара Уильямс

Новости
    13.12.2021, 09:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

9 декабря умерла актриса кино и ТВ Кара Уильямс, номинант премий "Оскар" и "Эмми". Старлетке "золотого века" Голливуда шел 97-й год. О смерти артистки сообщает Deadline со ссылкой на подтверждение от члена семьи.

Кара Уильямс (настоящее имя Бернайс Камиат) родилась в Бруклине в 1925-м. Ее отец был иммигрантом из Австрии, родители матери переехали в США из Румынии.

Карьеру начала в сороковых как Бернис Кэй. В 1959-м за роль в криминальной драме Крамера "Не склонившие головы" была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса второго плана. На ТВ наибольшую известность получила ролью Глэдис Портер в ситкоме "Пит и Глэдис" (1960-1962), за которую в 1962-м была номинирована на "Эмми". В 1964-1965 годах на канале CBS актриса получила собственную комедийную программу "Шоу Кары Уильямс". В числе других работ - "Белый бизон", "Жены врачей", "Альфред Хичкок представляет", "Дневной спектакль", "Саспенс" - всего более полусотни проектов.

В 1952-м Уильямс вышла замуж за актера Джона Дрю Берримора (позже - отца актрисы Дрю Бэрримор), в 1959-м они развелись. Сын пары Джон Близ Берримор тоже стал актером и режиссером, снявшись с отцом, в частности, в "Парне из морской пехоты" и оригинальном сериале "Кунг-фу".

Джон Дрю скончался в ноябре 2004-го.

Новости

Вышел трейлер второй части "Очень британского скандала" 12.12.2021
Вышел трейлер "Книги любви" со звездой "Острых козырьков" 12.12.2021
Вышел новый трейлер шестого сезона "Миллиардов" 12.12.2021
Умерла автор "Интервью с вампиром" Энн Райс 12.12.2021
⧣ США
Фото: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Умер основатель и вокалист The Monkees Майкл Несмит 11.12.2021
Вышел тизер новых "Фантастических тварей" с Мадсом Миккельсеном 10.12.2021
Опубликован первый кадр из фильма "Тайлер Рейк 2" с Крисом Хемсвортом 10.12.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер новогоднего эпизода "Доктора Кто" с далеками 11.12.2021
Названа дата выхода новогоднего эпизода "Вампиров средней полосы" 10.12.2021
Вышел персональный трейлер Елены Беловой для "Соколиного глаза" Marvel 10.12.2021
⧣ утраты
Фото: Виктора Толочко/ РИА Новости
Умер Михаил Финберг - дирижер из "Угадай мелодию" 11.12.2021
Вышел последний выпуск "Голоса" с участием Градского 11.12.2021
Умерла актриса из фильма "Помнишь запах сирени..." Наталья Филиппова 11.12.2021