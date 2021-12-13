В 2022 году работодателей будут поощрять за найм молодежи

Более 117 тысяч молодых людей смогут трудоустроиться, благодаря новой программе субсидирования найма, которую разработал Минтруд. Документ проходит общественное обсуждение.

Субсидию смогут получить работодатели за трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, которым сложно найти работу без помощи государства: это молодые люди без профессионального образования, молодые мамы с детьми, граждане с инвалидностью, дети-сироты, а также те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, пояснили в пресс-службе министерства.

В общей сложности за каждого такого работника работодатель получит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ), увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Первую часть субсидии в размере одного МРОТ ему выплатят, после того, как молодой сотрудник отработает месяц, вторую - также в размере МРОТ - через три месяца, в третий раз такую же сумму работодатель получит, когда работник отработает у него шесть месяцев.

На субсидию смогут рассчитывать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, но и социально-ориентированные некоммерческие организации. Оператором выплаты за найм работников, как и в прошлом году, станет Фонд социального страхования. Для получения денег работодателю необходимо будет заблаговременно направить заявление через личный кабинет портала "Работа в России" и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В Минтруде также напомнили, что стимулирование найма, как мера противодействия длительной безработицы, впервые стало применяться в этом году. Выплаты работодатели получали за тех работников, которые потеряли работу в период пандемии коронавируса в 2020 году. В 2022 году программа