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13.12.2021 19:19
Рубрика: Экономика

В 2022 году работодателей будут поощрять за найм молодежи

Текст: Елена Манукиян

Более 117 тысяч молодых людей смогут трудоустроиться, благодаря новой программе субсидирования найма, которую разработал Минтруд. Документ проходит общественное обсуждение.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Субсидию смогут получить работодатели за трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет, которым сложно найти работу без помощи государства: это молодые люди без профессионального образования, молодые мамы с детьми, граждане с инвалидностью, дети-сироты, а также те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, пояснили в пресс-службе министерства.

В общей сложности за каждого такого работника работодатель получит три минимальных размера оплаты труда (МРОТ), увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Первую часть субсидии в размере одного МРОТ ему выплатят, после того, как молодой сотрудник отработает месяц, вторую - также в размере МРОТ - через три месяца, в третий раз такую же сумму работодатель получит, когда работник отработает у него шесть месяцев.

На субсидию смогут рассчитывать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, но и социально-ориентированные некоммерческие организации. Оператором выплаты за найм работников, как и в прошлом году, станет Фонд социального страхования. Для получения денег работодателю необходимо будет заблаговременно направить заявление через личный кабинет портала "Работа в России" и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В Минтруде также напомнили, что стимулирование найма, как мера противодействия длительной безработицы, впервые стало применяться в этом году. Выплаты работодатели получали за тех работников, которые потеряли работу в период пандемии коронавируса в 2020 году. В 2022 году программа

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