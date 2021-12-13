В Беларуси назначен новый руководитель ЦИК

Новым руководителем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси глава государства назначил 13 декабря Игоря Карпенко - бывшего министра образования.

На этот пост президенту РБ, уточняет пресс-служба главы государства, его рекомендовали спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра страны Игорь Петришенко.

Комментируя перестановку в руководстве ЦИК, президент обратил внимание на два аспекта. Во-первых, пояснил он, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую Конституцию, скорее всего, его кандидатура еще будет внесена и на утверждение Всебелорусского народного собрания.

А во-вторых, новому главе избиркома, подчеркнул президент, "предстоят непростые времена, начиная с референдума и его проведения". Обращаясь к Карпенко, он обратил внимание, что предстоит также "впервые в истории в единый день голосования избрать советы и законодательный орган власти - парламент. Ну и, естественно, выборы президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране", - констатировал Лукашенко.

"Поэтому практически из огня да в полымя вам придется окунуться ", - сказал он, уточнив, что в проекте обновленной Конституции предусматриваются соответствующие изменения для того, чтобы избирательный процесс был более независимым. Чтобы у людей не возникало каких-либо подозрений на предмет того, что исполнительная власть или глава государства давит на избирательный процесс через ЦИК и территориальные избирательные комиссии.

"Очень ответственная должность в стране. Предлагая такие изменения в Конституцию в части ЦИК, мы поднимаем и роль Центральной избирательной комиссии. Еще раз подчеркиваю: вы - человек опытный, вы непосредственно участвовали в этих выборах, знаете это от земли, что называется. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная организаторская работа", - резюмировал президент Беларуси.