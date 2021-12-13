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Рубрика: В мире

В Бразилии могут ввести паспорта вакцинации для въезжающих в страну

Текст: Юрий Нечаев
Иностранцы без подтверждающих документов о вакцинации против COVID-19 не смогут въехать на территорию Бразилии. Такое предложение, входящее в прямое противоречие с мнением правительства и президента страны Жаира Болсонару, внесено на голосование в бразильский Федеральный верховный суд.
Фото: AP Photo/Eraldo Peres Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Фото: AP Photo/Eraldo Peres

11 декабря министр (глава) суда Луис Роберто Баррозо заявил о необходимости обязательного предоставления паспортов о прохождении курса вакцинации против COVID-19 всеми иностранцами, прибывающими в Бразилию с туристическими, рабочими и иными целями. Юрист обосновал эту меру опасностью превращения страны в главную цель так называемого "антипрививочного туризма".

Фото: Photo by CARL DE SOUZA / AFP
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"Ежедневный въезд в страну тысяч путешественников, приближение празднования Нового года, предкарнавальных мероприятий и собственно самого Карнавала, привлекающие огромное количество туристов, представляют собой очевидный риск для здоровья наших граждан. Облегчение условий въезда, не предусматривающих предоставления документов о вакцинации, может привлечь в Бразилию сторонников "антипрививочного туризма" и поставить под вопрос проведение праздничных мероприятий", - отметил Баррозо.

Предложение министра будет внесено на голосование в ходе онлайн-заседания суда, которое состоится 15 декабря.

В настоящее время иностранцам достаточно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия на территорию южноамериканского государства, и заполненную декларацию здоровья путешественника.

Предложение Баррозо нашло позитивный отклик среди властей бразильских городов. Так, губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа отметил заявление министра федерального верховного суда в своем аккаунте в Twitter: "Благодарю Луиса Роберто Баррозо за решение об обязательном предоставлении документов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, всеми прибывающими в нашу страну из-за рубежа. Мы должны защитить бразильцев. Правильное решение министра".

Решение Баррозо идет вразрез с позицией правительства Болсонару, занявшего противоположную позицию. На прошлой неделе президент в контексте обсуждения этой инициативы в резкой форме заявил, что "предпочтительнее умереть, нежели потерять свободу". "Сегодня мы наблюдаем настоящую борьбу между сторонниками и противниками введения паспортов. Тех, кто выступает "за" эту меру, я прошу не забывать, что завтра кто-то может навязать вам то, что вам не нравится… Могут ли те, кто прошел курс вакцинации, заразиться вновь? Могут и заражаются. Могут стать переносчиками вируса? Могут. Могут умереть? Могут и, к сожалению, многие уже умерли", - закончил президент. Главу государства поддержал министр здравоохранения Марсело Кейрога, отметивший, что Бразилия хочет быть "раем мирового туризма".

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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