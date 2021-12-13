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13.12.2021 14:48
Рубрика: В мире

В Бразилии вдвое сократился импорт говядины

Текст: Юрий Нечаев
Специалисты увязывают такое падение объемов экспорта с торговым эмбарго, введенным властями КНР в начале сентября этого года.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Согласно данным Ассоциации бразильских поставщиков говядины, в ноябре производители отгрузили 105,2 тысячи тонн готовой продукции, что на 47 процентов меньше показателей ноября 2020 года. Прибыль упала на 41 процент, до 844,7 миллионов долларов США.

Фото: Photo by CARL DE SOUZA / AFP
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В октябре падение составило 43 процента от аналогичного периода годом ранее, а общий объем продаж за текущий год сократился на 7,15% по сравнению с 2020 годом.

Причиной ограничения ввоза говядины на территорию Китая - главного импортера бразильского мяса, на которого приходится почти половина всего объема продаж, - стали два случая выявления коровьего бешенства на территории штатов Минас-Жерайс и Мату-Гросу 4 сентября 2021 года. Через 2 дня после происшествия Всемирная организация по охране здоровья животных заявила, что события в Бразилии не представляют опасности для производства говядины на территории южноамериканского государства, однако Китай пока не снимает эмбарго.

Среди 20 крупнейших импортеров бразильской говядины в текущем году Китай занимает первое место с 928 тысячами тонн мяса. На второй позиции расположились США, на которые приходится 117,8 тысяч тонн импорта (рост объемов продаж по сравнению с 2020 годом составил 116,6 процентов). Третье место заняло Чили, увеличившее закупки говядины на 21,3 процента, с 81,6 тысяч тонн в 2020 году до 99,1 тысячи тонн в текущем году.

В мире Южная Америка Бразилия

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