В Британии зарегистрирована первая смерть пациента со штаммом "омикрон"

"К сожалению, "омикрон" приводит к госпитализациям, и, к сожалению, подтвержден, по крайней мере, один случай летального исхода от этого штамма", - заявил глава правительства. По его словам, необходимо признать, что новый штамм распространяется с большой скоростью среди населения. "Так что лучшее, что мы можем сделать, это привиться бустерной вакциной", - отметил Джонсон.

Ранее министр здравоохранения Британии Саджид Джавид сообщил, что в больницах страны находятся около 10 пациентов со штаммом "омикрон". При этом общее число подтвержденных случаев заражениям именно этим вариантом коронавируса превышает уже три тысячи (свыше 1200 случаев выявлено только в воскресенье).

Власти не исключают ужесточения ограничений в связи с распространением нового штамма. "Мы должны следить за развитием пандемии и принимать все необходимые шаги для защиты здоровья населения", - заявил Джонсон. Голосование в парламенте по новым мерам, как ожидается, состоится в ближайшую среду.