В ФТС заявили о расширении "зеленого сектора" экспортеров и импортеров

Информационное сотрудничество между таможенниками и налоговиками помогло расширить "зеленый сектор" участников внешнеэкономической деятельности. Речь идет о декларантах, в отношении которых значительно снижена частота мер фактического контроля, заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

"В перспективе учет такой информации позволит обеспечить максимальную достоверность сведений о благонадежности декларанта в рамках принципиально новой модели системы управления рисками, основанной на автоматическом категорировании каждой товарной партии. Такая система сейчас разрабатывается ФТС России", - отметил он во время совместного заседаний коллегий ФТС и ФНС.

По словам Булавина, слова которого приводит пресс-служба ФТС, сейчас к "зеленому сектору" относятся более 11 тысяч декларантов, на которых приходится 75% от общего количества деклараций и 85% от общей суммы таможенных платежей. При этом более 10 тысяч из них ФНС относит к категории низкого уровня риска.

В свою очередь, руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что при выполнении задачи по повышению эффективности администрирования налоговых и таможенных платежей акцент был сделан на упрощении регуляторной среды.

"Прежде всего, мы говорим о среде экспорт-импорт. Такая информационная система как АСК НДС позволила нам существенно очистить среду налогоплательщиков от мошенничества. При этом создать такую систему было бы невозможно без данных ФТС России - они являются ее ключевым элементом. В результате мы добились сокращения сроков возмещения налога на добавочную стоимость. Если раньше это было три месяца, сейчас, в экспериментальном режиме на принятие решения в отношении компании с низким уровнем риска нам требуется месяц. Это достаточно существенное завоевание, так как мы вливаем в экономику деньги, а значит - поддерживаем наши субъекты хозяйственной деятельности", - заявил Егоров.