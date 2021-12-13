Новости

Россияне назвали любимые новогодние фильмы 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2894 новых случая COVID-19 11:48
Еще пять выделенных полос начали работать в Москве 11:45
Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1350 долларов 11:26
В Латвии зафиксирована неконтролируемая мутация COVID-19 11:16
СМИ: Руй Витория может сохранить пост главного тренера "Спартака" 11:12
Летные испытания Ка-226Т с российскими двигателями начнутся в 2023 году 11:12
Израиль готовит военную операцию против Ирана 11:09
Воробьев: Жизни пострадавших при взрыве в Серпухове вне опасности 10:49
В ФТС заявили о расширении "зеленого сектора" экспортеров и импортеров 10:40
Голикова: Штамм "омикрон" обнаружен у 16 вернувшихся россиян 10:38
В Иванове умерла заслуженная артистка РФ Ольга Раскатова 10:34
В Курске произошла стрельба в ночном клубе, ранены пятеро 10:28
Платформу для базирования палубных беспилотников разрабатывают в России 10:23
МИД РФ: Пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте разочаровывает 10:22
Правительство усилит контроль за деятельностью госкорпораций 10:12
В Хабаровском крае уровень коллективного иммунитета достиг 60 % 09:51
В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство 09:48
Пистолет "Аспид" пошел на экспорт 09:45
Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море 09:41
В Москве запустили нового цифрового помощника для врачей-педиатров 09:24
Не менее 14 полицейских были ранены во время протестов в Германии 09:18
ФАС добилась снижения цен на услуги общепита в аэропорту Новосибирска 09:00
Россиянам могут списать более двух млрд рублей безнадежных долгов 08:28
В Якутии уровень коллективного иммунитета к COVID-19 превысил 70% 07:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 10:40
Рубрика: Экономика

В ФТС заявили о расширении "зеленого сектора" экспортеров и импортеров

Текст: Михаил Загайнов

Информационное сотрудничество между таможенниками и налоговиками помогло расширить "зеленый сектор" участников внешнеэкономической деятельности. Речь идет о декларантах, в отношении которых значительно снижена частота мер фактического контроля, заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Фото: Сергей Куксин
Как ФТС обеспечивает контроль на границе, снимая преграды для бизнеса

"В перспективе учет такой информации позволит обеспечить максимальную достоверность сведений о благонадежности декларанта в рамках принципиально новой модели системы управления рисками, основанной на автоматическом категорировании каждой товарной партии. Такая система сейчас разрабатывается ФТС России", - отметил он во время совместного заседаний коллегий ФТС и ФНС.

По словам Булавина, слова которого приводит пресс-служба ФТС, сейчас к "зеленому сектору" относятся более 11 тысяч декларантов, на которых приходится 75% от общего количества деклараций и 85% от общей суммы таможенных платежей. При этом более 10 тысяч из них ФНС относит к категории низкого уровня риска.

В свою очередь, руководитель ФНС Даниил Егоров отметил, что при выполнении задачи по повышению эффективности администрирования налоговых и таможенных платежей акцент был сделан на упрощении регуляторной среды.

"Прежде всего, мы говорим о среде экспорт-импорт. Такая информационная система как АСК НДС позволила нам существенно очистить среду налогоплательщиков от мошенничества. При этом создать такую систему было бы невозможно без данных ФТС России - они являются ее ключевым элементом. В результате мы добились сокращения сроков возмещения налога на добавочную стоимость. Если раньше это было три месяца, сейчас, в экспериментальном режиме на принятие решения в отношении компании с низким уровнем риска нам требуется месяц. Это достаточно существенное завоевание, так как мы вливаем в экономику деньги, а значит - поддерживаем наши субъекты хозяйственной деятельности", - заявил Егоров.

Экономика ВЭД Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФТС Правительство Минфин ФНС

Главное сегодня

Голикова о QR-кодах: Об ограничении прав граждан речи не идет
В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей
За сутки в России подтверждено 29 558 случаев COVID-19 в 85 регионах
На "Листвяжной" подняли тело последнего погибшего шахтера
Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1350 долларов
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию