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13.12.2021 19:28
Рубрика: Общество

В Кремле названы имена лауреатов премии "Вера и Верность"

Текст: Игорь Елков
В Государственном Кремлевском дворце началась XXVIII церемония вручения Международной премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность".

Вход на территорию Московского Кремля для всех участников - строго в формате COVID-free, и без всяких исключений. Сотрудники ФСО, кроме документов, проверяли обязательные QR-коды. Но благодаря тому, что у Кутафьей башни Кремля работало больше пунктов пропуска, ожидание в очереди было необременительным.

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В этом году лауреатами стали: Игумения Варвара, настоятельница Свято-Введенского То́лгского монастыря; Денис Леонидович Мацуев, народный артист РФ, президент благотворительного фонда "Новые имена"; Владимир Владимирович Вавилов, председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой (Татарстан); Екатерина Марковна Сумная, cтарейший в России практикующий врач, доктор медицинских наук (Челябинск); Юрий Семенович Соломонов, генеральный конструктор Московского института теплотехники, академик РАН, создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", "Ярс".

Среди поздравлений и телеграмм в адрес награжденных, организаторов и гостей выделяется Патриаршее приветствие.

"Великие слова "вера" и "верность", давшие название международной премии и ставшие ее девизом, весьма важны не только для христиан прошлых веков - они значимы и для нас, людей XXI столетия.

Поистине, вера способна преобразить человека, научить его иначе относиться к ближним и дальним, жить в соответствии с непреходящими евангельскими идеалами. Верность же является одним из убедительных свидетельств проявления подлинной любви, которая выражается в том числе и в готовности переносить многие трудности и испытания" - процитировали в Кремле слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Важная особенность этой премии: национальность и гражданство кандидата в лауреаты не имеет никакого значения. Важна лишь общественная значимость его поступков.

Среди лауреатов прошлых лет были президенты и люди рабочих специальностей, министры и разведчики, врачи и многодетные родители, космонавты и артисты, священники и путешественники. Не всегда организаторы премии разделяют мировоззрение лауреатов, важно не единомыслие, а способность находить общий язык, умение вести диалог. Яркий пример: награждение Адамкуса Вальдаса, президента Литовской Республики. Его премия - в номинация "Диалог цивилизаций".

Регулярно премию в честь христианского апостола Андрея вручают людям нехристианских конфессий. В 2007 в Кремле поздравляли пенсионера из Казани Асгата Галимзянова, который все сбережения передает в детские дома. В 2015 году знаки премии получал Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России и основатель еврейского музея и "Центра толерантности". И таких примеров очень много.

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Сама церемония подразумевает определенный дресс-код, но на сцену ГКД часто выходят люди в том образе, к которому они привыкли. Гостям торжеств надолго запомнился легендарный Федор Конюхов, которого, согласитесь, нелогично увидеть во фраке или в костюме с галстуком.

Бывали случаи, когда лауреаты узнавали о том, что их приглашают в Кремль, лишь накануне церемонии. Так было с врачом Елизаветой Глинкой (оставшейся в нашей памяти как Доктор Лиза), которая примчалась буквально из зоны боевых действий, из Донецка, где спасала раненых детей. И после награждения она опять улетела на войну...

Всего начиная с 1992 года 196 человек стали лауреатами премии. Теперь их на пять больше - 201: удивительных, ярких и схожих в том, что они верят в то, что делают, и верны однажды выбранному пути.

Общество Религия

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