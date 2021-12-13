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13.12.2021 11:16
Рубрика: В мире

В Латвии зафиксирована неконтролируемая мутация COVID-19

Текст: Юрий Сизов

Резервуаром для развития вируса COVID-19 признали в Латвии звероферму Baltic Devon Mink, на которой содержатся сто тысяч норок. Именно здесь, под городом Бауска, еще с апреля текущего года микробиологами зафиксировано возникновение местного штамма COVID-19, который, судя по результатам исследований, систематически передавался от человека к животному и обратно.

Вирус, уточняет новостной портал Delfi, был занесен на звероферму в период между 20 февраля и 3 марта. Животные продолжали болеть всю весну, а к лету, когда в мире стал доминировать дельта-штамм, зверьки и сотрудники фермы продолжали заражаться штаммом, который был распространен еще ранней весной. Кстати, его образцы, полученные от животных и людей, оказались настолько похожими генетически, что специалисты сошлись во мнении, что инфекция на звероферме регулярно передавалась от человека к норке и обратно.

К сожалению, пояснила исследователь латвийского центра изучения биомедицины Монта Бривиба, которая принимала участие в секвенировании вирусов норок, "передачу вируса между животными в принципе нельзя контролировать. Его эволюция происходит неконтролируемым образом". Она даже дала понять, что ученые пока не могут спрогнозировать, "какие новые мутации там могут появиться", хотя сам факт их появления уже подтвержден.

 Некоторые из них оказались совершенно новыми, ученые их не описывали. Но было и как минимум четыре образца мутации, которые в научной литературе описывались как потенциально опасные. "Есть опасения, что они могут снизить эффективность вакцин", - не исключает Бривиба, пояснив, что при желании разновидность вируса, циркулирующего на ферме, можно было бы назвать латвийским штаммом.

Фото: AP Photo
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 Кстати, обозреватели напоминают, что борьбу с неконтролируемым распространением вируса среди животных на зверофермах радикальным образом успешно решили в Дании и Нидерландах, где были закрыты все фермы, на которых выращивали норок, а объем компенсаций звероводам достиг 3 млрд евро.

 И, судя по всему, в этой прибалтийской республике эксперты тоже не видят другого решения борьбы с коронавирусной инфекцией.

В мире Европа Латвия Пандемия коронавируса COVID-19

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