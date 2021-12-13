В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей

По его словам, было нарушено главное понятие - дипломатический иммунитет. "Американские попытки представить дело так, что мы - Россия - остаемся собственником этих объектов, но не имеем права ни пользоваться ими, ни даже туда заходить - это просто вопиющая попытка отрицать основы межгосударственного общения", - отметил Рябков.

Как обратил внимание замглавы МИД РФ, Россия направила США уже более 500 нот с требованием вернуть российскую дипсобственность. Сотрудники посольства в Вашингтоне раз в две недели отправляют в госдеп вербальные ноты с требованием хотя бы предоставить доступ к этим помещениям. И прекращать поднимать этот вопрос дипломаты не собираются. "Это способ подчеркнуть, насколько мы озабочены и встревожены данной совершенно нетерпимой ситуацией, и до какой степени американские аргументы, они же отговорки, почему они не хотят этого делать, для нас неприемлемы", - подчеркнул замминистра.

Рябков также отметил, что в телефонном разговоре 7 декабря президент России Владимир Путин в весьма жесткой форме поставил перед Джо Байденом этот вопрос. "И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание", - заявил замглавы МИД, добавив, что пока никаких конкретных договоренностей достичь не удалось.

Он выразил надежду, что это все же поможет получить дипломатам доступ к помещениям и провести там ревизию. "Но это не значит, что мы этим мы удовлетворимся. Нам эту собственность необходимо вернуть. Ее изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны", - подчеркнул Рябков.