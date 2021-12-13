В МИД РФ назвали тревожным фактором приближение НАТО к границам страны

Расширение НАТО может привести к тяжелым последствиям для самого альянса. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Как обратил внимание замглавы МИД, одним из главных постулатов Североатлантического альянса является обеспечение его собственной безопасности, а расширение НАТО противоречит ему. "Мы будем неуклонно обращать внимание наших оппонентов - и членов НАТО, и стран, не входящих в альянс, но стремящихся туда, - на невозможность совместить то и другое. Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно", - заявил Рябков в интервью "Известиям". "Если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится - последствия для них будут тяжелыми", - подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, в последние годы НАТО продвигалась на восток, несмотря на свои обещания не делать этого. Эта политика проводилась под лозунгом, что каждая страна имеет право самостоятельно определять, как ей обеспечивать свою безопасность. "Хочу подчеркнуть: свобода вступления в союзы не может быть абсолютной. Это как в человеческом обществе: свобода индивидуума заканчивается там, где она посягает на свободу другого. Должны быть понятные рамки и взаимные обязательства и ответственность", - отметил замминистра и добавил, что не должна создаваться угроза безопасности других государств.

В НАТО никак не аргументируют свою политику расширения, констатировал он. "Более того, они пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем НАТО двигаться куда-то на восток. Они якобы по принципиальным соображениям отрицают возможность обсуждения этой темы. Но это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности", - сказал дипломат.

"Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике", - заявил Рябков в интервью уже РИА Новости​​​.

По его мнению, появление таких систем вооружений неподалеку от российских границ грозит новым кризисом, сопоставимым с Карибским. Москва уже предложила выход: отвести дестабилизирующие силы и средства дальше, отказаться от провокационных мероприятий, в том числе разного рода учений. "Но нам нужны гарантии, эти гарантии должны быть правовыми, юридически обязывающими", - пояснил Рябков.

"Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики​​​. Если они и дальше будут "плыть по течению" и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет", - резюмировал он.