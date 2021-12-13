В Минтруде посчитали, на сколько рост пенсий превысил инфляцию

Рост страховых пенсий неработающим пенсионерам за шесть лет превысил инфляцию на девять процентных пунктов (это разница между процентными показателями), сообщили в Минтруде.

Так, с 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация пенсий - 55%, уточнили в министерстве.

Отмечается, что с 2019 года страховые пенсии индексируются темпами, опережающими фактическую инфляцию. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2019 году составил 15 427 рублей, в 2020 году - 16 445 рублей и в 2021 году - 17 481 рублей. Таким образом, средняя пенсия неработающих пенсионеров увеличивались примерно на одну тысячу рублей ежегодно. К 2024 году она должна составить 20 тысяч рублей.

С учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер пенсий увеличился на 11,1%, что превышает складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

В Минтруде обратили внимание, что помимо пенсий гражданам выплачивались единовременные выплаты. Например, в январе 2017 года - ее размер составил пять тысяч рублей, а в сентябре 2021 года - десять тысяч рублей. В общей сложности на выплаты было направлено более 650 млрд рублей.

В Минтруде обратили внимание, что готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года.