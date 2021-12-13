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13.12.2021 13:27
Рубрика: Общество

В молдавском селе хотят закрыть единственную русскоязычную школу

Текст: Елена Кухтенкова
Русский язык потихоньку вытесняется из школ Молдавии. Последний пример - решение закрыть единственную гимназию с обучением на русском языке в селе Мисовка Яловенского района, сообщает Publika.md. Учеников планируют перевести в школу с румынским языком обучения. Учителя-русисты остались без работы, русскоязычные родители возмущены ситуацией.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Местные власти объясняют такое решение нехваткой средств на финансирование школы. По словам директора гимназии, во всем виновата формула финансирования учебных заведений - из расчета на одного ученика. "Все-таки до сегодняшнего дня с районным советом мы находили способ сохранить гимназию. В этом году ситуация стала сложнее. Детей все меньше и меньше. Было очень трудно собрать преподавательский состав, а теперь надо расстаться", - говорит он.

Фото: Министерство просвещения РФ/ МДЦ "Артек"
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По словам председателя Яловенского района Михаила Силистрару, вероятность того, что гимназию в Мисовке не закроют, очень мала. По расчетам, бюджета хватит на пять месяцев, а не на двенадцать. "Во-первых, не хватает денег. Во-вторых, второклассники могут сидеть на уроках с шестиклассниками, девятиклассниками. Это не то образование, которое нам нужно. Необходимо объединение с гимназией в Гангуре. И у той дефицит бюджета. Они относятся к одной мэрии, детям предоставят транспорт", - объясняет Силистрару.

Председатель района также пообещал, что учителя из Мисовки не останутся без работы, если школа закроется. Он не разделяет их опасений, что дети не смогут обучаться на неродном языке. По его мнению, все дети ходят в детский сад в Гангуре, где обучение ведется на румынском языке, и все дети его знают.

Родители до глубины души возмущены, так как дома говорят только по-русски, не владеют румынским языком и не знают, где теперь искать новую школу с обучением на русском языке, куда возить ребенка. Еще бы, ведь многие дети также, как и они, не знают государственного языка и хотят обучаться на родном.

Люди считают, что закрытие школы нарушает право ребенка обучаться и говорить на родном языке. "Да, я знаю государственный язык. Но на разговорном уровне. Обучаться на нем очень трудно. Все этнические русские, украинцы, болгары говорят по-русски. Нарушать права нацменьшинств недопустимо", - комментирует одна из мам.

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