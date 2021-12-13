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13.12.2021 09:23
Рубрика: Общество

В Москве синоптики пообещали снегопад, гололед и -1

Текст: Ирина Огилько
В столице за сутки сможет выпасть до 4 см снега. На улице скользко. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По данным метеорологов, принесет снегопад новый атмосферный фронт. "Днем в понедельник термометры покажут -3...+1, среднесуточная температура будет выше нормы, - сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Прирост снега составит до 4 см. Атмосферное давление ожидается повышенным, а содержание кислорода в пределах нормы".

Фото: ТАСС
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Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы, коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В городе проведут подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

"Под особым контролем - очистка от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, объектам соцсферы, пешеходных зон, - сообщает ведомство.

Кстати, максимальная температура 13 декабря была зафиксирована в 1999 и 1981 годах, воздух тогда прогрелся до +5,5 градусов.

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