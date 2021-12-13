В России открыты 92 ледовые переправы и 12 зимников

Спасатели МЧС России дежурят на всех разрешенных ледовых переправах. Больше всего переправ и зимников открылось в Якутии. Их там 20. В Архангельской области пока открыто 10 ледовых мостов.

"На сегодняшний день в 12 регионах допущены к эксплуатации 92 переправы и 21 зимник. Большинство из них - 65 переправ и 11 зимников - открыты за прошедшие несколько дней. При открытии ледовых переправ проводится профилактический визит инспектора ГИМС МЧС, в ходе которого владельцам доводят правила безопасности при эксплуатации", - такие самые свежие цифры были озвучены вчера на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России.

Там предупреждают водителей пользоваться только этими разрешенными зимними путями через реки и не срезать углы на открытых маршрутах, так как лед далеко не везде одинаково прочный. Уже есть случаи провалов и гибели людей.

Спасатели регулярно проверяют толщину льда в местах выхода и выезда техники на лед. Кроме того, сотрудники МЧС совместно с полицией и органами местного самоуправления ведут усиленную профилактическую работу с населением. С водителями беседуют и вручают памятки, но те, увы, далеко не всегда обращают внимание на запрещающие знаки.

По данным МЧС, уже установлено более 11 тысяч предупредительных знаков. Проведено более 75 тысяч профилактических бесед с населением.

"Большинство бесед проведено прямо на льду в 527 наиболее опасных местах. Организована работа 83 временных спасательных постов. В трех федеральных округах оборудовано 33 места для безопасной ловли рыбы. Принимаются оперативные меры в случае выявления несанкционированных мест выезда техники на лёд - в текущем сезоне их выявлено уже 34. За предыдущую неделю на водных объектах спасено 23 человека", - сообщили в пресс-службе МЧС.