В России предоставления квартир ожидают почти 282 тысячи сирот

Очередь детей-сирот на жилье с каждым годом растет. Проблему обсудили на круглом столе в Совете Федерации.

Сейчас предоставления квартир ожидают почти 282 тысячи сирот. Треть из них - дети от 14 до 18 лет. Но остальные сироты - совершеннолетние. 42% очередников - в возрасте от 18 до 23 лет (часть из них еще не так остро нуждается в жилье, так как пока учится и может жить в общежитиях). Еще 25% сирот уже старше 23 лет.

По данным 77 регионов в 2020 году было обеспечено жильем 26 227 детей-сирот, рассказала член Совета Федерации Елена Мизулина. Однако список очередников за этот же год пополнили 29 462 человека. В целом по этим регионам число ожидающих квартир сирот выросло с 252 265 человек в январе 2020 года до 254 974 человек в январе 2021 года.