Вице-премьер Юрий Борисов: Российские С-500 может получить Индия

Впервые об этом Юрий Борисов сообщил в середине сентября в рамках Тюменского нефтегазового форума.

По его словам, Индия является крупнейшим импортером российского вооружения, и мы Индии продаем порой то, что не продаем другим странам. "Потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами. Поэтому мы Индии часто продаем первые образцы, которые вообще поставляем на экспорт. В частности, комплекс С-400", - рассказывал курирующий "оборонку" замглавы правительства.

При этом вице-премьер Борисов уточнял, что это все-таки "перспектива не ближайших лет".

С-500 "Прометей" (производится концерном ВКО "Алмаз-Антей") - новое поколение зенитных ракетных систем дальнего действия. По словам главкома Воздушно-космических сил Сергея Суровикина, С-500 способна уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Индия - один из основных покупателей российского оружия. Объем портфеля оружейных заказов у России составляет порядка 15 млрд долларов. Всего в период с 1991 года, по данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Индия приобрела российского оружия на сумму около 70 млрд долларов.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С. Там же идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ. С индийцами ведется совместная работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". В Индии созданы совместные с РФ предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолетов Ка-226Т. Также планируется организовать лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".