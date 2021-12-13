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13.12.2021 18:43
Рубрика: Власть

Вице-премьер Юрий Борисов: Российские С-500 может получить Индия

Текст: Иван Петров
Курирующий в правительстве России военно-промышленный блок вице-премьер Юрий Борисов подтвердил свои ранее сказанные слова о том, кому из зарубежных партнеров могут достаться российские зенитные ракетные комплексы С-500. "После того, как мы в нужном количестве поставим это вооружение нашей армии, наверное, первой будет в списке Индия. Если изъявит желание купить эти современные средства", - сказал Борисов в эфире телеканала "РБК".
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Впервые об этом Юрий Борисов сообщил в середине сентября в рамках Тюменского нефтегазового форума.

По его словам, Индия является крупнейшим импортером российского вооружения, и мы Индии продаем порой то, что не продаем другим странам. "Потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами. Поэтому мы Индии часто продаем первые образцы, которые вообще поставляем на экспорт. В частности, комплекс С-400", - рассказывал курирующий "оборонку" замглавы правительства.

При этом вице-премьер Борисов уточнял, что это все-таки "перспектива не ближайших лет".

С-500 "Прометей" (производится концерном ВКО "Алмаз-Антей") - новое поколение зенитных ракетных систем дальнего действия. По словам главкома Воздушно-космических сил Сергея Суровикина, С-500 способна уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Индия - один из основных покупателей российского оружия. Объем портфеля оружейных заказов у России составляет порядка 15 млрд долларов. Всего в период с 1991 года, по данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, Индия приобрела российского оружия на сумму около 70 млрд долларов.

В настоящее время в Индии локализовано сборочное производство российских танков Т-90С. Там же идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ. С индийцами ведется совместная работа над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2". В Индии созданы совместные с РФ предприятия с участием холдингов "Ростеха" по выпуску автоматов Калашникова АК-203 и вертолетов Ка-226Т. Также планируется организовать лицензионное производство в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

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