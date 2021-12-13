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13.12.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Владельцам купленных не в РФ гаджетов Apple придется аккуратнее хранить чеки

Текст: Олег Капранов
Компания Apple ужесточила соблюдение правил сервисного обслуживания гаджетов, приобретенных за пределами России. В сервисных центрах при предоставлении ремонта требуют чеки из иностранных магазинов. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Российским пользователям гаджетов Apple, которые те приобрели за пределами России, придется более тщательно чем раньше относится к сохранности чеков из магазинов. Информация о том, что в авторизованных сервисных центрах Apple могут отказать в гарантийном и даже платном ремонте при отсутствии подтверждения покупки, появилась в социальных сетях.

Фото: iStock
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В российском офисе Apple отказались от комментариев. По словам руководителя одного из сервисных центров Дмитрия Дружбина, авторизованные сервисные центры зачастую пытаются избежать оказания услуг по ремонту по тем или иным причинам, зачастую формальным. И с этой точки зрения в происходящем нет ничего удивительного.

По словам собеседника "РГ" на рынке сервисного обслуживания гаджетов, подобное решение Apple может быть вызвано желанием снять с компании дополнительную нагрузку, возникающую из-за присутствия на рынке большого числа так называемых "серых" устройств, ввезенных в страну посредниками, так как запчасти заказываются исходя из числа официально проданных устройств.

В то же время, по российскому законодательству наличие кассового чека не является обязательным условием для оказания гарантийного ремонта или даже возврата товара ненадлежащего качества.

"В статье 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" части 5, есть указание на то, что отсутствие кассового, товарного или другого документа, подтверждающего факт покупки, в данном магазине не является основанием для отказа в устранении брака в товаре", - пояснил "РГ" адвокат Иван Краснов, партнер юридической фирмы "Краснов и другие".

По словам юриста, в качестве подтверждения совершения покупки может быть использован любой из документов с отметкой о дате и месте совершения покупки. А при оплате банковской картой или покупке онлайн в качестве такого документа может выступать выписка по карте или электронная квитанция.

Как рассказал "РГ" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, подобные коррективы укладываются в стратегию Apple последних месяцев.

Фото: Ming Yeung/ Getty Images
Источник: Apple сократила объемы производства iPhone 13

"Apple ухудшает свою сервисную программу, это очевидный факт. Она стоит компании очень дорого, а денег сейчас нет. Они уже отменили ремонт для многих iPhone, MacBook и прочих устройств, просто потому что дорого. И то разделение, которое есть у очень многих производителей, сейчас приходит и к ним", - сообщил Муртазин.

Подтверждением нежелания компании тратить избыточные средства на обслуживание гигантского парка устройств может служить то, что несколько недель назад Apple запустила программу самостоятельного ремонта своей техники под названием Self Service Repair. Как пишет CNBC, это означает, что теперь каждый пользователь сможет ремонтировать iPhone или компьютеры Mac прямо у себя дома, без необходимости обращения в сервис-центр.

Более того, компания будет официально продавать пользователям легальные оригинальные комплектующие, так что желающим отремонтировать свои гаджеты самостоятельно не будет необходимости связываться с сомнительного качества запчастями из Китая и других стран. Тестирование программы Self Service Repair пройдет в США и затронет в первую очередь владельцев новейших iPhone 12 и 13. На начальном этапе пользователи смогут приобрести для самостоятельной замены дисплейные модули, батареи и модули камеры.

Экономика Бизнес Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple

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