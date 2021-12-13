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13.12.2021 19:02
Рубрика: Экономика

Владимир Кириенко официально возглавил VK

Текст: Олег Капранов
Бывший первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко возглавил VK. По оценкам экспертов, у Кириенко есть слаженная команда и необходимый набор компетенций управленца высокого уровня, полученных им за время работы в "Ростелекоме".
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Совет директоров VK единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко на пост руководителя компании. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 13 декабря. Кириенко сменил на этом посту Бориса Добродеева, руководившего VK с 2016 года.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Совет директоров рад приветствовать Владимира Кириенко в нашей команде. Мы уверены, что его опыт, увлеченность и энергичность обеспечат укрепление лидерства VK среди российских экосистем. Совет поддерживает идею Владимира: сохранить VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в Рунете, а также продолжить повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта. У Владимира большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов, и мы уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты", - прокомментировал его назначение Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель совета директоров VK.

В конце 2017 года Владимир Кириенко стал первым вице-президентом "Ростелекома". Он курировал цифровую трансформацию компании, запуск платформы Wink. До прихода в "Ростелеком" он являлся членом и председателем советов директоров телекомпании "Волга", Саровбизнесбанка, Нижегородпромстройбанка, а также ООО "Капитал".

По словам источника "РГ" в "Ростелекоме", при непосредственном участии Владимира Кириенко быстрыми темпами росла цифровая выручка. Компания вышла на новые рынки, расширились и развивались цифровые сегменты - дата-центры и облачные сервисы, кибербезопасность, услуги для цифровых регионов и умных городов. Были созданы важные партнерства и совместные предприятия с ВТБ, VK и другими структурами.

Приход Владимира Кириенко на должность гендиректора VK - безусловно, позитивный сигнал, сообщил "РГ" замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"В "Ростелекоме" Кириенко курировал внедрение новейших цифровых услуг, искусственного интеллекта, облачных технологий и т.д. Не сомневаюсь, что разветвленная экосистема сервисов VK будет организована таким образом, чтобы и пользователи, и инвесторы почувствовали явное улучшение. Известно, что Кириенко принимал личное участие в развитии видеосервиса Wink, поэтому я уверен, что VK усилит соответствующее направление и продолжит борьбу за статус национального видеохостинга с новыми силами и креативными решениями", - рассказал Горелкин.

Собеседник "РГ" на телеком-рынке сообщил, что за время работы Кириенко в "Ростелекоме" ему удалось собрать высокопрофессиональную команду, часть из которой вполне вероятно придет с ним в VK. Это упростит рабочее взаимодействие и повысит эффективность руководства компанией.

По словам руководителя ИА TelecomDaily Дениса Кускова, VK необходима ревизия существующих проектов, развитие ряда уже имеющихся и запуск новых. Компетенции, полученные Владимиром Кириенко за годы работы в "Ростелекоме" позволяют ему добиться выполнения этих задач.

"Владимир Кириенко длительное время было де-факто вторым лицом в "Ростелекоме", отвечал за новые услуги. За это время показал себя достаточно интересным управленцем. В новой компании он вполне может быть первым лицом, обеспечивая запуск новых продуктов, которые необходимы всему холдингу ВК. Потому что помимо соцсети, с которой сейчас больше всего ассоциаций, есть мощный игровой сервис, есть почтовый сервис, зарабатывающий только на рекламе. Помимо этого у компании есть сервисы, которые требуют усиления - DeliveryClub, такси Ситимобил, занимающий несколько процентов рынка. Полагаю, что холдинг ожидает аудит текущих проектов и запуск новых услуг", - сообщил Кусков.

Экономика Бизнес

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