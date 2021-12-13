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13.12.2021 02:58
Рубрика: Власть

Владимир Путин на саммите ЕАЭС назвал плюсы евразийской интеграции

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Президент России Владимир Путин принял участие в саммите Евразийского экономического союза, который прошел в формате видеоконференции. По инициативе Москвы принято соглашение по электронным навигационным пломбам. Также продлено временное соглашение о свободной торговле с Ираном. А благодаря производству российских вакцин от коронавируса страны Союза повысили коллективный иммунитет, что важно для возобновления свободного передвижения.
Владимир Путин подчеркнул интерес других государств к Союзу - в частности, Ирана. Фото: РИА Новости Владимир Путин подчеркнул интерес других государств к Союзу - в частности, Ирана. Фото: РИА Новости
Владимир Путин подчеркнул интерес других государств к Союзу - в частности, Ирана. Фото: РИА Новости

"Несмотря на сложные условия, связанные с пандемией коронавируса и волатильностью на глобальных рынках, взаимодействие в рамках ЕАЭС развивалось весьма продуктивно",- оценил Владимир Путин. Он вспомнил, как все начиналось, отметив роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Российский лидер сказал, что не только Беларусь, но и Украина хотела присоединиться к интеграционному объединению: "Но с Украиной не получилось, хотя такие намерения были высказаны тогдашним руководством".

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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За 9 месяцев товарооборот между странами Союза превысил показатель доковидного 2019 года, продолжил Путин. Продолжается совершенствование общего законодательства. По итогам саммита лидеры приняли пакет поправок к договору о ЕАЭС, а также документы по развитию единого рынка услуг и соглашение по электронным навигационным пломбам - они позволяют отслеживать трансграничные перевозки, гарантируют сохранность товаров и упрощают процедуры на границе. Это сделает более привлекательными транспортные маршруты для транзита между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Президент России предложил шире внедрить механизм маркировки товаров и поддержал идею белорусского коллеги расширить взаимовыгодную промышленную кооперацию - это ускорит импортозамещение.

"Борьба с коронавирусной инфекцией стимулирует наши страны к более тесному партнерству в фармацевтической индустрии и в целом в области медицины", - отметил президент РФ. В большинстве стран ЕАЭС налажен выпуск российских вакцин. "Россия не только инвестировала в создание производственных мощностей и новых рабочих мест, но и осуществила трансфер самых современных биомедицинских технологий. Таким образом наши партнеры по ЕАЭС смогли увеличить темпы вакцинации населения высокоэффективными препаратами собственного производства", - подчеркнул Путин. "Благодаря этому повышается коллективный иммунитет к COVID-19 на всем евразийском пространстве", - отметил он, что важно в плане создания условий для полноценного возобновления свободного перемещения по территории Союза. Восстановлению мобильности населения в пандемию помогает и реализация другого проекта - приложение для смартфонов "Путешествую без COVID-19". Помимо ЕАЭС оно используется в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане и Узбекистане.

К работе Союза все активнее подключаются государства-наблюдатели - Куба, Узбекистан и, кстати, Молдавия тоже проявляла интерес, вспомнил Путин. "Мы знаем, как сейчас складывается энергетическая ситуация в Европе", - заметил он. Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов и легче бы, наверное, их решала, была бы в курсе происходящих событий и принимаемых решений, считает российский лидер. Путин подчеркнул интерес других государств к Союзу. Идут переговоры с Ираном о заключении полноформатного соглашения о свободной торговле. А пока согласовано продление временного соглашения на три года или до вступления в силу постоянного документа.

Борьба с коронавирусом стимулирует наши страны к более тесному партнерству в сфере медицины

Другие участники саммита также выступили с новыми предложениями. Президент Беларуси предложил согласовать перечень высокотехнологичных проектов и заявил, что CША и коллективному Западу нужны поводы для давления на Москву и Минск. "Вот очередной повод нашли - беженцы", - заметил Александр Лукашенко. "Реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов . Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет", - сказал он. "Мы можем себя обеспечить всем необходимым. Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы", - призвал Лукашенко. Вопросы создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов он предложил в ближайшее время обсудить очно.

Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев заявил, что ЕАЭС может реализовать программу импортозамещения по большинству ввозимых товаров, а также заметил, что Азербайджан мог бы стать страной-наблюдателем и предложил провести экономический форум с ЕС, ШОС и тюркскими странами под названием "Большая Евразия". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил сокращение барьеров, ограничений и изъятий: "С 2016 года устранено 54 барьера из 68, или 80 процентов". А премьер-министр Армении предложил использовать опыт его страны для реализации мегапроектов в сфере цифровых технологий и еще - увеличить долю национальных валют в расчетах внутри ЕАЭС, к этому же призывал и президент Киргизии.

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