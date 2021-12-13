Владимир Путин обсудил с Валерием Зорькиным развитие законодательной системы

Решения Конституционного суда в пользу людей повышают доверие к судебной системе, заявил Владимир Путин на встрече с председателем КС Валерием Зорькиным. Президент лично поздравил его с Днем Конституции и отметил повышение правовой грамотности граждан.

"Конституция - это фундамент всей правовой системы государства, и роль Конституционного Суда здесь как высшего органа контроля за конституционными положениями имеет непреходящее значение. Более того, в обновленной Конституции роль Конституционного Суда еще и была укреплена, усилена", - констатировал Владимир Путин и предложил прежде всего об этом и поговорить. Валерий Зорькин тоже поздравил президента с праздником. В Конституции есть слово "гарант", а Конституционный Суд - это "хранитель Конституции", сказал он и подарил главе государства избранные решения с подписями всех судей.

Путин поинтересовался, стало ли больше работы за последнее время. "Прежде всего мы живем под знаком обновленной Конституции, и это уже второй год, по сути дела, - накладывает большие обязательства, - ответил Зорькин. - Мы стараемся использовать, конечно, уже положения новой Конституции, в том числе, скажем, в сфере социальной. Это очень важно". Число жалоб не увеличилось, число решений примерно то же. "А структура?" - спросил президент. Впервые с 1 декабря стало конституционное число судей - 11, последовал ответ.

Зорькин также заметил, что во всех решениях речь идет о судьбе не просто одного гражданина, а закона - остается он действовать или нет: "Если остается, то в интерпретации Конституционного Суда, и тогда это большая помощь всем практикам". "Законы стали более профессиональные, это видно", - оценил он. Например, рассмотрений по налогам стало меньше всего по сравнению с другими. Значит, налоговое законодательство стабилизировалось, а вот в плане социальном есть над чем подумать, считает председатель КС.

"Но в целом я бы сказал, что законодательная система России - по практике Конституционного Суда - стала устойчивой, сбалансированной и более профессиональной", - подытожил докладчик. "Конечно, всегда есть огрехи, пища для Конституционного Суда. Но больший акцент сейчас, мне кажется, надо было бы сделать на том, как применяются законы, потому что мы ведь проверяем не просто букву закона, а с учетом правоприменительной практики. И вот тут, что называется, собака зарыта - так иногда выражаются", - сказал он.

Конечно, и правоприменение стало более профессиональным, но все равно основной акцент КС сейчас делает с учетом того, как действует закон на практике. Жалоб все же много, признал Зорькин. Но они тоже стали профессиональными. И здесь заслуга не только адвокатов, просто люди уже узнают, что можно требовать от КС, а по каким вопросам надо идти в ЖЭК или в суд общей юрисдикции, объяснил он. Раньше все это было очень размыто: в 90-е годы из примерно 19 000 обращений половина была связана с тем, что вообще к КС не относится, сравнил его председатель.

То, что люди выигрывают споры в КС, - очень хорошо. Чем более профессиональными будут решения, тем больше будет доверия к судебной системе в целом

"Это говорит о повышении правовой грамотности людей", - прокомментировал Путин. "И уровень правосознания, конечно, возрос, и к нам требования больше", - согласился собеседник. При этом Зорькин заметил, что положение с правами человека все же не такое простое. Люди становятся более грамотными, но все равно нарушения есть, сказал он. Президент заметил, что то, что люди выигрывают споры в КС, - очень хорошо и говорит о том, что чем более профессиональными будут решения, тем больше будет доверия к судебной системе в целом.

Председатель КС также сообщил, что у них с Верховным Судом вполне деловые, профессиональные отношения - ВС уважительно относится к решениям. "Ведь можно было как? Полуигнорировать - мы бы где-то стали перетягивать одеяло", - добавил он и вспомнил судебные войны в ряде стран, когда пришлось "то ли полномочия Конституционного Суда урезать, то ли Верховного Суда урезать, то ли слить их вообще". "У нас это тоже было во взаимоотношениях между Арбитражным судом и Верховным", - заметил Путин. "А здесь я должен сказать, что у нас вполне нормальные, деловые отношения, и этому помогает, кстати, Конституция: там все достаточно четко прописано", - оценил Зорькин.