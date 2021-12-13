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13.12.2021 04:00
Рубрика: Общество

Военная разведка спасла российско-кубинскую дружбу

Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Ушел из жизни генерал-полковник в отставке Федор Иванович Ладыгин, бывший начальником ГРУ ГШ в самый непростой для страны период - начала 1990-х. Он не дал уничтожить военную разведку и сумел сохранить относительно нормальные отношения между Москвой и Гаваной, хотя все шло к полному разрыву даже дипломатических отношений.
Ладыгин сберег российско-кубинское сотрудничество и ГРУ как важнейшую структуру Генштаба. Фото: wikipedia.org

Двадцать лет назад - в 2001 году - Ладыгин в своем интервью рассказал читателям "Российской газеты" об одной из самых сложных своих миссий, связанных с Островом свободы. Имеет смысл вспомнить тот разговор.

В начале 1991 года Гавана получила, как выразился Федор Иванович, удар в спину. На Кубе дислоцировалась мощная мотострелковая бригада советской армии. Ее американцы боялись не меньше, чем наших ракет, размещенных на острове в начале 1960-х, что едва не привело к военному столкновению двух ядерных держав. Ракеты убрали, а вот советских солдат на Кубе оставили. Горбачев, пользуясь своими полномочиями, приказал вывести бригаду с Кубы без всякого согласования с официальной Гаваной. Для кубинских лидеров это стало настоящим шоком. А дальше взаимоотношения наших стран полетели, можно сказать, под откос.

В 1993 году на Федора Ладыгина, ставшего уже начальником ГРУ, возложили, как он вспоминал, "тяжелейшую чисто по-человечески миссию". Ему поручили вылететь в Гавану и лично передать Фиделю Кастро, что Москва в одностороннем порядке прекращает выполнение всех ранее заключенных договоров и сворачивает отношения по всем направлениям. По словам Ладыгина, на Ельцина тогда оказывалось очень сильное давление. От него требовали демонстративно отречься от Кубы и разорвать с ней дипломатические отношения. Визит начальника ГРУ проходил в условиях строгой секретности.

Ладыгин и Фидель Кастро более пяти часов проговорили с глазу на глаз. Федор Иванович нашел слова, убедившие лидера кубинской революции сохранить добрые отношения с новой Россией. Да и Москва не пошла на полный разрыв. Объективно получилось, что именно Главное разведывательное управление в лице своего начальника сберегло российско-кубинские отношения, а по линии спецслужб они даже укрепились. ГРУ ГШ Ладыгин возглавлял с 1992 по 1997 год. Мало кому известно, что начальником одной из лучших в мире военных разведок он стал по результатам конкурса. То было время, когда стало модно отбирать на руководящие должности тех, кто представлял наиболее привлекательную программу развития той структуры, руководить которой собирался. Не обошло модное веяние и армию. Сегодня трудно сказать, что предлагал в 1992 году генерал Ладыгин и кто был его конкурентами. Но выбрали его. И он с честью справился со своими обязанностями. В памяти своих товарищей Федор Иванович останется примером честного служения Отечеству, а не политической конъюнктуре.

Общество Утраты Власть Безопасность Армия

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