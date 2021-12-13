Врач Бобровский развеял самый популярный миф о коллагене

Эффект от применения кремов с коллагеном бывает заметен на коже далеко не всегда. Врач-диетолог Андрей Бобровский развеял один из мифов.

Производители косметики заявляют, что коллаген способствует разглаживанию морщин. "Важно понимать простую вещь: чужеродному белку никак нельзя проникнуть внутрь, размер не позволит. Иными словами, "внешний" коллаген никогда не станет "внутренним", - объяснил специалист в эфире радио Sputnik.

Он также обратил внимание на еще один рекламный трюк - биологически активные добавки, которые якобы доставляют коллаген в организм. Но коллаген не будет усваиваться, если его не синтезировал сам организм.

Что же делать? "Употребляйте витамин C, ешьте желатин. Наконец, не забывайте про животные белки, это однозначно положительно скажется на тонусе кожи", - посоветовал Бобровский.