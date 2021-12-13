Врач объяснила, почему зимой волосы выпадают быстрее

Многие замечали, что зимой волосы выпадают быстрее, чем в теплое время года. На состояние волос негативно влияют несколько факторов: колебания температуры воздуха, его недостаточная увлажненность, одежда из синтетики, заявила заведующая отделением дерматологии клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог Наталья Козлова.

При этом врач отметила, что состояние здоровья волос связано не только с внешними факторами.

"Фолликулы … располагаются в коже на глубине до 6 мм и не подвержены влиянию особенностей сезона или ухода, вместе с тем их состояние может усугубляться при ряде обстоятельств, связанных с общими показателями здоровья". - пояснила Козлова в комментарии aif.ru.

Врач предупредила, что заниматься самолечением в подобных случаях нельзя, определить причины выпадения волос способен только дерматолог-трихолог. "Только специалист может определить причины такого состояния и скорректировать его. В частности, проводится диагностика, проверяются баланс половых гормонов и дефициты витаминов и микроэлементов. Нередко среди причин выпадения волос - наследственная предрасположенность", - отметила косметолог.

Комментируя выпадение волос именно в зимний период, они предположила, что это может быть связано с перенесенными два-три месяца назад заболеваниями, инфекциями или стрессами. Кроме того, к сужению сосудов и нарушению кровообращения в коже головы может привести отказ от головных уборов, добавила специалист.

Среди рекомендаций - прием витаминов. При этом начинать подготовку к зиме необходимо заранее, в начале осени.

При определении средств лечения необходима консультация у специалиста.