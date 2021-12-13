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13.12.2021 18:10
Рубрика: Общество

Все зависит от гормонов: Ученые нашли способ обратить диабет вспять

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ученые из Гарвардского университета обнаружили неизвестный ранее гормон, который отвечает за выработку инсулина в организме человека. Проведя эксперимент в лаборатории, исследователи смогли предотвратить развитие диабета у подверженных такому риску грызунов, а у уже заболевших диабетом и ожирением - обратить процесс вспять.

Фото: iStock
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Исследование было опубликовано в журнале Nature. В нем говорится, что ученые долго искали, что именно в организме человека подает сигнал о состоянии запасов энергии в жировых клетках и заставляет запускать эндокринные реакции для выработки инсулина. Выяснилось, что в этом замешан гормон, который получил название фабкин.

В процессе его производства участвуют клетки, которых не хватает у людей с диабетом и первого, и второго типов, а уровень гормона фабкин в их организме, наоборот, аномально высок. То же касается и мышей.

Ученые ввели антитела для нейтрализации этого гормона грызунам, которые подвержены риску диабета, и обнаружили, что уже начавшийся диабет предотвращается, а еще не начавшийся так и не получает развития. Исследования на людях еще не проводились, однако первые результаты на мышах заставили ученых задуматься над разработкой нового метода лечения диабета.

"Открытие фабкина потребовало от нас сделать шаг назад и пересмотреть наше фундаментальное понимание того, как работают гормоны, - заявила ведущий автор исследования Кейси Прентис из Центра Сабри Улькера. - Я очень рада тому, что мы обнаружили новый гормон, но еще больше мне хочется увидеть долгосрочную перспективу этого открытия".

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета

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