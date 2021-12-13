Всероссийский конкурс "Класс!" объявил о старте четвертого сезона

Всероссийский литературный конкурс для подростков "Класс!" объявил о старте четвертого сезона. Вновь школьникам 8-11 класса предстоит написать рассказ на одну из семи тем и побороться за право войти в лонг-лист, приехать в Москву на мастер-классы членов жюри и выиграть главный приз.

"Другого такого конкурса в России нет! - именно так директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры и председатель Организационного комитета конкурса Владимир Григорьев объявил о старте четвертого сезона. - Наша задача зажечь новые таланты и вырастить будущих успешных авторов. У нас есть все, чтобы наш литературный процесс стал самым заметным в мире". Также Владимир Викторович отметил, что конкурс делает все, чтобы талантливые ребята могли печататься в "толстых" литературных журналах, "главные редакторы готовы тратить время и страницы на участников "Класса!".

Растить таланты в этом году будет обновленное жюри под председательством писателя, лауреата премии "Большая книга" Майи Кучерской. Помогать ей будут уже опытные наставники - писатели Ольга Славникова, Марина Степнова, Нина Дашевская и новые члены жюри - писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и писатель Дмитрий Воденников.

Еще одна приятная новость для юных участников - в этом году в конкурсе официально участвуют 40 регионов. Каждый проведет свой региональный этап и выберет троих финалистов.

На этом хорошие новости не заканчиваются. Как рассказала координатор конкурса Анастасия Скорондаева, в этом году они постараются охватить всю страну.

"Ребята из регионов, где на данный момент мы не можем организовать экспертный совет, смогут прислать свой рассказ напрямую в оргкомитет конкурса, на электронный адрес konkurs_klass@mail.ru. Все работы будут рассмотрены, эксперты выберут из них не более трех лучших рассказов, которые на общих основаниях будут бороться за прохождение в финал конкурса", - объяснила она.

Майя Кучерская напомнила, что на сайте конкурса "Класс!" есть раздел, в котором собраны видео-лекции и мастер-классы членов жюри. "Я вижу, как за эти три года повысилось качество работ. Чувствуется, что ребята смотрят наши лекции и учатся", - отметила она.

Но не это самое ценное. Премия "Класс!" - это социальный лифт для талантливых ребят. "Он везет вас в современный литературный мир, в современную культуру, в надежное убежище, которым является искусство. Получить это в юном возрасте - бесценно", - сказала Майя Кучерская и объявила свою тему - "Когда карантин закончится…"

Обратите внимание в конце не знак вопроса, а многоточие.

Сергей Лукьяненко любит литературные игры, и тему придумал очень игровую - "Я больше не подвожу незнакомцев". Чего он ждет от участников? Красивой игры. Можно создать что-то смешное или страшное, а может и глубокомысленное. Но, предостерегает Лукьяненко, не хватайтесь сразу за первую пришедшую в голову идею, подумайте еще и результат вас приятно удивит.

Тема от Ольга Славниковой звучит не менее интригующе: "Что зарыто под яблоней".

"Она предполагает множество жанров: здесь может быть и детективная история, и мистическая, и даже любовная, потому что под яблоней может быть зарыта в некоем контейнере любовная записка. Ну и сама яблоня - это очень интересный визуальный объект, который может вырасти и до символа", - дает она подсказки.

Дмитрий Воденников предлагает поразмышлять о том, что такое истинное счастье и почему людям вечно чего-то не хватает, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливыми. Собственно тема так и звучит: "Ты мое счастье".

Дмитрий Воденников посоветовал ребятам отпустить себя и не бояться: "Мы боимся постоянно чего-то: что нас бросят, что не так выглядим, что не вытащим счастливый билет… Забудьте о себе, если в себе слишком уверены, начинайте писать пустоту. Ловите звук и пишите! И не бойтесь!"

А вот Марина Степнова по-хорошему всех заинтриговала свой темой - "Пять, четыре, три, два, один…". "Я хотела, чтобы у участников было как можно больше вариантов для написания текста. Искусство - это пространство невероятно захватывающей свободы, поэтому творите смело", - объяснилась она.

"Творчество - это правда свободное пространство, которые вы можете наполнить, чем хотите, - подхватила мысль Нина Дашевская. Ее тема "А что так можно было?" к этому стопроцентно располагает.

"Где-то там была дверь" - так звучит седьмая тема, которую предложили победители третьего сезона "Класса!".

Также в этом году в конкурсе сохраняется видеономинация - "Выйди из класса", призванная рассмешить членов жюри.

Организаторы напомнили, что работы на конкурс принимаются до 28 февраля. Адреса, куда можно отправлять рассказы, будут опубликованы на сайте конкурса.