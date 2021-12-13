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Вышел русский трейлер мистического хоррора "Проклятие монахинь"

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    13.12.2021, 11:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Копилка худо-бедно неувядающего субжанра nunsploitation, в котором только что веско отметился со своим "Искушением" Верховен, пополняется очередным пунктом - на YouTube возник локализованный трейлер американского мистического хоррора "Проклятие монахинь" (Agnes).

"Когда отдаленный женский монастырь потрясает серия загадочных и трагических событий, слухи об одержимости демонами среди монахинь побуждают церковь начать внутреннее расследование", - информирует синопсис. Далее в святую обитель отправляется опытный священник и его молодой помощник - им придется "столкнуться со страшной силой, захватившей невест господа и сразиться с собственными демонами, искушениями и кризисом веры". Ну, как обычно все, в целом - стандартная рабочая ситуация, штатная.

Снял картину по собственному сценарию Мики Рис (Терри из "Псов резервации"). В ролях: Молли К. Куинн (вторые "Стражи Галактики", "Доктор Сон"), Шон Ганн, брат Джеймса Ганна, Крис Салливан ("Очень странные дела"), Хейли МакФарланд ("Заклятие"), Крис Браунинг ("Сыны анархии"), Рэйчел Тру ("Беверли Хиллз, 90210").

Сопродюсер - бойфренд Молли Куинн Элан Гэйл, работавший, в том числе, с Флэнеганом на "Полуночной мессе" и "Призраках дома на холме".

В кино "Проклятие монахинь" - с 6 января.

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