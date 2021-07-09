Вышел русский трейлер эротической драмы Пола Верховена "Искушение"

На YouTube опубликован дублированный трейлер (18+) новой ленты режиссера "Робокопа", "Звездного десанта" и "Основного инстинкта" Пола Верховена - это основанная на реальных событиях эротическая драма "Искушение".

Действие картины разворачивается в XVII в Италии. Бенедетта, монахиня церкви в Пеше, "страдает от жутких, религиозных и эротических видений". С ними ей помогает справиться сестра во Христе, но отношения женщин вскоре перерастают в нечто большее и греховное - настоящий страстный роман.

В одной из главных ролей - Шарлотта Рэмплинг. Плюс Виржини Эфира ("В постели с Викторией", "Белый клык"), Ламбер Вильсон ("Матрица"), Эрве Пьер ("Люпен"), Дафна Патакия ("Версаль").

Премьера в России - в октябре.