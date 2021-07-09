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Вышел русский трейлер эротической драмы Пола Верховена "Искушение"

Новости
    09.07.2021, 12:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован дублированный трейлер (18+) новой ленты режиссера "Робокопа", "Звездного десанта" и "Основного инстинкта" Пола Верховена - это основанная на реальных событиях эротическая драма "Искушение".

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Действие картины разворачивается в XVII в Италии. Бенедетта, монахиня церкви в Пеше, "страдает от жутких, религиозных и эротических видений". С ними ей помогает справиться сестра во Христе, но отношения женщин вскоре перерастают в нечто большее и греховное - настоящий страстный роман.

В одной из главных ролей - Шарлотта Рэмплинг. Плюс Виржини Эфира ("В постели с Викторией", "Белый клык"), Ламбер Вильсон ("Матрица"), Эрве Пьер ("Люпен"), Дафна Патакия ("Версаль").

Премьера в России - в октябре.

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