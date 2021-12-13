"За три дня мир стал лучше": в Казани завершился Национальный чемпионат DeafSkills

В Казани были объявлены победители Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с нарушениями слуха DeafSkills и состоялась торжественная церемония закрытия. Чемпионат проходил c 9 по 11 декабря.

В соревнованиях по 26 компетенциям приняли участие 221 человек из 57 городов России. Их выступления оценивали 130 экспертов. Организаторами чемпионата DeafSkills выступили Межрегиональная общественная организация инвалидов "Молодежная организация глухих "Успех"", Фонд демократии Организации Объединенных Наций при поддержке Всероссийского общества глухих, Правительства Республики Татарстан, компании "Росгосстрах", агентства комплексных коммуникационных решений PROPHET.

Президент Всероссийского общества глухих, президент Международной ассоциации DeafSkills, член Комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ Станислав Иванов отметил, что чемпионат прошел на высоком организационном уровне при поддержке Правительства Республики Татарстан: "В мероприятиях были задействованы переводчики, педагоги, эксперты. Самое главное, что все участники получили положительный заряд эмоций и бесценный опыт. Они нашли новых друзей, соратников, коллег, обрели цель в жизни, поняли, к чему дальше стремиться. Друзья, вы попали в историю движения DeafSkills, потому что этот чемпионат - первый. Безусловно, мы будем обращаться к главам регионов, чтобы всем конкурсантам DeafSkills оказали помочь и поддержку в трудоустройстве и получении образования. Я очень горд и счастлив, что мы сделали такой социальный проект, который поможет нам повысить качество жизни глухих. Мы будем проводить Национальный чемпионат каждый год. Движение DeafSkills будет всегда!".

По словам вице-президента Ассоциации DeafSkills Лидии Фроловой, Чемпионат помогает получать новые знания и навыки не только участникам, но и экспертам-педагогам: "В России пока не очень много специалистов, способных преподавать профессиональное мастерство людям с нарушением слуха. На чемпионате работали 130 экспертов, которые, в свою очередь, получили огромный опыт контактов и профессионального взаимодействия с инвалидами по слуху. Это было так называемое чемпионатное обучение. Я поздравляю всех участников и экспертов. За три дня чемпионата мир стал лучше!".

Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Алексей Вовченко указал на важность профессионального образования глухих людей: "Движение DeafSkills способствует выработке правильных решений по устранению сложностей в образовании, трудоустройстве и адаптации инвалидов по слуху. Важнейшая цель социальной политики страны - сформировать инклюзивный рынок труда, который способен дать инвалидам возможность работать. Выполнение таких целей невозможно без предоставления доступного профессионального образования для глухих. Министерство с вами!"

Фото: Предоставлено пресс-службой ВОГ

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов подчеркнул, что участники Чемпионата являются примером для всех людей с нарушениями слуха, и не скрывал эмоций от церемонии: "Тепло на душе. Я как будто нахожусь дома, где много незнакомых, но при этом знакомых людей. В этом зале атмосфера, от которой наступает внутреннее состояние гармонии. Спасибо, что организаторы провели такое важное и нужное мероприятие именно в Казани. Когда мы говорим о создании возможностей для самореализации, мы думаем об их доступности для всех. Для этого должны происходить изменения в сознании и культуре людей. Участники Чемпионата DeafSkills - пример того, как нужно мечтать, ставить перед собой масштабные цели и достигать их".

Вице-президент Всемирной федерации глухих, член Комитета по стратегиям сотрудничества организации инвалидов Дании, член комитета по грантам организации инвалидов Дании Каспер Бергманн был впечатлен уровнем участников Чемпионата: "Все конкурсанты доказали, что они могут все наравне со слышащими. ООН добивается, чтобы инвалиды были уравнены в правах, чтобы по всему миру не было случаев дискриминации людей с нарушениями слуха. Чемпионат DeafSkills меняет стереотипы людей. Глухие могут все - по этому принципу работают Ассоциация DeafSkills и Всемирная федерация глухих".

По признанию заместителя министра образования и науки Республики Татарстан Алсу Асадуллиной, "в этом зале настоящий праздник, на котором собрались талантливые и целеустремленные люди. Вы доказали, что нет людей с ограниченными возможностями, есть люди с безграничными возможностями. Спасибо вам, что вы меняете нас и весь мир!".

Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Адель Мубаракашин высказал уверенность, что все участники чемпионата найдут работу по душе: "Это масштабное мероприятие, способствующее развитию социальной инклюзии в стране. Все конкурсанты будут в ближайшее время востребованы на рынке труда".

По мнению президента Ассоциации DeafSkills Республики Молдова Руслана Лопатюка, Национальный чемпионат в Казани станет основой для организации Чемпионата мира DeafSkills: "Шесть лет назад мы создали Ассоциацию, и за это время проделали большой путь к сегодняшнему празднику. Организаторы предоставили глухим людям уникальную возможность проявить себя перед всем обществом".

На сцене концертного зала Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма перед гостями и участниками церемонии выступили вокальный ансамбль жестового пения школы-интерната имени Ласточкина, исполнивший "Песню о Казани", студия жестовой песни "Шанс", танцевальный коллектив "Bk"s Fam" и театр танца "Сайдаш".

Предоставлено пресс-службой ВОГ