Законодатели обсудили переход социальных и медуслуг в проактивный формат

При оформлении инвалидности и социальной помощи гражданам не придется собирать справки по разным инстанциям, а в федеральные медцентры может появиться электронная запись. Как безболезненно перейти на принципы социального казначейства, а также преодолеть ковидные проблемы при доставке грузов в труднодоступные районы страны, обсуждали в понедельник, 13 декабря, на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объяснил, что социальное казначейство, которое сейчас создается в России, - это новый формат организации работы непосредственно с гражданином через "одно окно". "Это будет либо портал государственных услуг, либо единый контакт-центр, либо органы МФЦ, куда сможет обратиться гражданин. Единый канал информирования - это источник достоверных данных и, что самое главное, это один общий стандарт оказания социальной услуги на территории нашей страны", - подчеркнул глава минтруда.

Пока что для того, чтобы оформить инвалидность, пациенту приходится посетить множество инстанций, отметила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. По ее мнению, необходимо определить перечень неизлечимых заболеваний, при которых человек автоматически признается инвалидом. При этом выплаты должны назначаться не со дня установления инвалидности, а со дня выявления тяжелого заболевания. Стоит подумать и о том, как предоставлять справки для установления инвалидности по электронной почте, если на это согласен сам пациент, а также ввести прямой обмен медицинскими данными между учреждениями.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание депутат, - отсутствие электронной записи в федеральные медцентры. "Нередко человеку предлагают поехать на далекую Камчатку или Сахалин, чтобы взять в натуральном виде эту справку. Это просто даже не вчерашний, а позавчерашний день. А самое главное - это ограничивает в получении высокотехнологичной медпомощи", - указала Яровая. Кроме того, она убеждена, что граждане должны иметь возможность получать социальное обслуживание не только по месту регистрации, но и там, где фактически живут. А для чиновников, которые нарушают законодательство о социальном обслуживании, стоит разработать реальные меры ответственности.

У России есть колоссальный потенциал цифрового развития, что стыкуется с конституционными принципами социального государства, уверен первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. "К 2025 году до 80% соцуслуг будут оказывать в электронном виде, но важно сохранить и привычный для граждан очный формат взаимодействия с госорганами", - сказал он. Для парламентариев принципиально, чтобы новые стандарты оказания социальных и медицинских услуг реализовывались во всех регионах. Чтобы осуществить все задуманное, надо обеспечить доступность интернета и мобильной связи в отдаленных населенных пунктах, защитить персональные данные, обеспечить компьютерную грамотность, особенно среди людей старшего поколения.

Ирина Яровая предложила автоматически оформлять инвалидность при неизлечимых болезнях

По словам сенатора, еще предстоит проделать огромный объем работы по интеграции разрозненных баз данных. "Потребуется свести воедино информацию об изменении доходов людей, их имуществе, а также обо всем массиве услуг, оказываемых на региональном и местном уровнях. А это - более 20 тысяч различных видов поддержки", - сообщил он.

Глава Комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко рассказала, что сенаторы разработали поправки в закон о государственной социальной помощи, касающийся детей с ограниченными возможностями здоровья, которые работают в период летних каникул. С 14 лет они имеют право работать, но по действующему законодательству лишаются дополнительных выплат в случае их трудоустройства. Эту несправедливость устранят.

Второй большой темой, которую затронули законодатели, стала организация бесперебойной доставки грузов в удаленные и труднодоступные районы. С этим возникли трудности из-за того, что пандемия ковида нарушила многие логистические цепочки.

"Мы видим проблему недостаточной системности и отсутствия законодательного регулирования этой деятельности, имеющей государственное значение", - сказал Андрей Яцкин. Он напомнил, что сенаторы предложили разработать федеральную систему планирования и мониторинга северного завоза, создать на основе модели государственно-частного партнерства единого логистического оператора завоза, определить ответственное ведомство, а также учредить специальный федеральный фонд для финансовой поддержки доставки грузов в районы Крайнего Севера. "Принципиальная позиция Совета Федерации - исключать цепочки посредников. Необходимо использовать все имеющиеся и искать новые инструменты для оптимизации издержек, для борьбы с необоснованным завышением стоимости. Возможности здесь далеко не исчерпаны", - сказал первый вице-спикер СФ. В свою очередь, Яровая предложила маркировать грузы северного завоза для того, чтобы обозначить их приоритетность при прохождении по всей системе логистики. "Со стороны органов региональной власти необходима постоянная координация и контроль поставок грузов для собственных нужд и выполнения инфраструктурных проектов. Полномочия у регионов есть", - добавила Яровая и уточнила: общим координатором должно выступать минвостокразвития.