Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться

Законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты, однако от него не откажутся совсем: проект будет дорабатываться. Об этом стало известно в ходе заседания фракции "Единая Россия" с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев по итогам заседания сообщил о принятом решении: законопроект об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте будет дорабатываться.

Окончательное решение будет принимать сегодня Совет Госдумы.

По словам Васильева, доработка будет происходить с учетом того, что "у нас очень большая страна".

"Представим себе отдаленные регионы, где не каждую неделю летают вертолеты или легкомоторные самолеты или ходит какой-то другой транспорт, - заявил он журналистам. - А температурный какой режим там? А условия какие?".

Глава фракции добавил, что принятое решение позволит обсуждать законопроект в рабочем порядке, "без спешки и, самое главное, без тех больных ошибок, которые ударят по конкретным судьбам, по конкретным людям".