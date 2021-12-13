Жителей Рима призвали отказаться от упаковки подарков

Новая администрация Рима призвала горожан отказаться от оформления подарков на Рождество с помощью упаковочного материала. С первых дней своего нахождения в кресле градоначальника бывший министр экономики и финансов (2019-2021 г.г.) Роберто Гуалтьери задался амбициозной целью раз и навсегда избавить Рим от позорного статуса "самой грязной мировой столицы", которым его наделил в сентябре уходящего года британский журнал Time Out.

Для того чтобы наладить вывоз мусора к праздникам, новый мэр решил прибегнуть к комплексному подходу. На битву с гниющими отходами был брошен отряд из тысячи мусорщиков, которым обещают выплатить премию в 350 евро за то, что они откажутся от отпуска с 22 ноября по 9 января.

За полторы недели до Рождества советник мэра по окружающей среде Сабрина Альфонси обратилась к жителям столицы и торговым точкам, попросив их в этом году не упаковывать подарки в бумагу и отказаться от использования бумажных пакетов и картонных коробок. "Без них вполне можно обойтись. Римляне должны внести свой вклад в общее дело по очистке города", - подчеркнула Альфонси.