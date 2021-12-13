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13.12.2021 19:25
Рубрика: В мире

Жителей Рима призвали отказаться от упаковки подарков

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
Новая администрация Рима призвала горожан отказаться от оформления подарков на Рождество с помощью упаковочного материала. С первых дней своего нахождения в кресле градоначальника бывший министр экономики и финансов (2019-2021 г.г.) Роберто Гуалтьери задался амбициозной целью раз и навсегда избавить Рим от позорного статуса "самой грязной мировой столицы", которым его наделил в сентябре уходящего года британский журнал Time Out.
Из-за проблем с мусором Рим называют "самой грязной мировой столицей". Фото: GettyImages Из-за проблем с мусором Рим называют "самой грязной мировой столицей". Фото: GettyImages
Из-за проблем с мусором Рим называют "самой грязной мировой столицей". Фото: GettyImages

Для того чтобы наладить вывоз мусора к праздникам, новый мэр решил прибегнуть к комплексному подходу. На битву с гниющими отходами был брошен отряд из тысячи мусорщиков, которым обещают выплатить премию в 350 евро за то, что они откажутся от отпуска с 22 ноября по 9 января.

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За полторы недели до Рождества советник мэра по окружающей среде Сабрина Альфонси обратилась к жителям столицы и торговым точкам, попросив их в этом году не упаковывать подарки в бумагу и отказаться от использования бумажных пакетов и картонных коробок. "Без них вполне можно обойтись. Римляне должны внести свой вклад в общее дело по очистке города", - подчеркнула Альфонси.

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