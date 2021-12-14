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Актер из "Содержанок" сыграл в третьей части "Фантастических тварей"

Новости
    14.12.2021, 19:03
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер Александр Кузнецов сыграл в новой части "Фантастических тварей". Фильм "Тайны Дамблдора" выйдет в прокат в апреле 2022 года.

Информацию о съемках подтвердил сам актер, разместив пост своего агентства в Instagram.

- Мы рады сообщить, что Александр Кузнецов сыграет ключевую роль Гельмута в "Фантастических тварях: Тайны Дамблдора", - говорится в сообщении. Под записями оставлено множество восторженных комментариев, поздравлениями отметились также сыгравшая в Голливуде Юлия Снигирь и коллега Кузнецова по "Содержанкам" Варвара Шмыкова.

Подробностей про персонажа Гельмута в "Тварях" пока нет. При этом на официальном сайте, посвященном волшебной вселенной Гарри Поттера, упоминается некий Гельмут Вайс, работавший мракоборцем Магического Конгресса Управления по Северной Америке.

Фото: youtube.com/ HBO Max
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Напомним, накануне Warner Bros. показала первый трейлер предстоящего фильма. В нем молодой Дамблдор (Джуд Лоу) пытается противостоять злодею Гриндевальду (Мадс Миккельсен, в предыдущих частях - Джонни Депп), пытающемуся захватить мир. На помощь доброму волшебнику приходят герои из первых двух фильмов - магический зоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), американские волшебницы сестры Гольдшейн и другие.

Александр Кузнецова родился 22 июля 1992 года в Севастополе. В родном городе успел поработать моряком, затем переехал в Киев, а после - в Москву, где окончил ГИТИС. Работал в МХТ им. Чехова. Сыграл в фильмах "Синдром Петрушки", "Лео и ураган", "Лето", "Папа, сдохни", "Скиф", сериалах - "Лучше, чем люди", "Содержанки" и "Содержанки 2", "Камикадзе".

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