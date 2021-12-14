Актер из "Содержанок" сыграл в третьей части "Фантастических тварей"

Актер Александр Кузнецов сыграл в новой части "Фантастических тварей". Фильм "Тайны Дамблдора" выйдет в прокат в апреле 2022 года.

Информацию о съемках подтвердил сам актер, разместив пост своего агентства в Instagram.

- Мы рады сообщить, что Александр Кузнецов сыграет ключевую роль Гельмута в "Фантастических тварях: Тайны Дамблдора", - говорится в сообщении. Под записями оставлено множество восторженных комментариев, поздравлениями отметились также сыгравшая в Голливуде Юлия Снигирь и коллега Кузнецова по "Содержанкам" Варвара Шмыкова.

Подробностей про персонажа Гельмута в "Тварях" пока нет. При этом на официальном сайте, посвященном волшебной вселенной Гарри Поттера, упоминается некий Гельмут Вайс, работавший мракоборцем Магического Конгресса Управления по Северной Америке.

Напомним, накануне Warner Bros. показала первый трейлер предстоящего фильма. В нем молодой Дамблдор (Джуд Лоу) пытается противостоять злодею Гриндевальду (Мадс Миккельсен, в предыдущих частях - Джонни Депп), пытающемуся захватить мир. На помощь доброму волшебнику приходят герои из первых двух фильмов - магический зоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), американские волшебницы сестры Гольдшейн и другие.

Александр Кузнецова родился 22 июля 1992 года в Севастополе. В родном городе успел поработать моряком, затем переехал в Киев, а после - в Москву, где окончил ГИТИС. Работал в МХТ им. Чехова. Сыграл в фильмах "Синдром Петрушки", "Лео и ураган", "Лето", "Папа, сдохни", "Скиф", сериалах - "Лучше, чем люди", "Содержанки" и "Содержанки 2", "Камикадзе".