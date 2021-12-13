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Вышел первый трейлер "Фантастических тварей: Тайны Дамблдора"

Новости
    13.12.2021, 18:25
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Фото: youtube.com/ Warner Bros.
Фото: youtube.com/ Warner Bros.

Компания Warner Bros. опубликовала первый официальный трейлер новых "Фантастических тварей". Третья часть серии под названием "Тайны Дамблдора" появится в кинотеатрах 15 апреля 2022 года.

По сюжету фильма молодой профессор Хогвартса Альбус Дамблдор в исполнении Джуда Лоу пытается остановить своего бывшего товарища, а ныне - темного волшебника Геллерта Гриндевальда, который пытается захватить власть над миром магов. На помощь он призывает Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн), магического зоолога, который был главным героем предыдущих фильмов.

В битве со злом героям предстоит столкнуться со "старыми и новыми тварями", а также с гигантским легионом последователей Гриндевальда.

В трейлере мы также видим постаревшего Дамблдора, привычного по ролям в "Гарри Поттере", интерьеры школы Хогвартс и персонажей предыдущих "Тварей" - магла Ковальски, Криденса (Эзра Миллер), сестер Гольдштейн и других.

Кстати, Гриндевальда в этом фильме играет Мадс Миккельсен, заменивший со скандалом выбывшего Джонни Деппа, предыдущего исполнителя этой роли.

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