Вышел первый трейлер "Фантастических тварей: Тайны Дамблдора"

Компания Warner Bros. опубликовала первый официальный трейлер новых "Фантастических тварей". Третья часть серии под названием "Тайны Дамблдора" появится в кинотеатрах 15 апреля 2022 года.

По сюжету фильма молодой профессор Хогвартса Альбус Дамблдор в исполнении Джуда Лоу пытается остановить своего бывшего товарища, а ныне - темного волшебника Геллерта Гриндевальда, который пытается захватить власть над миром магов. На помощь он призывает Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн), магического зоолога, который был главным героем предыдущих фильмов.

В битве со злом героям предстоит столкнуться со "старыми и новыми тварями", а также с гигантским легионом последователей Гриндевальда.

В трейлере мы также видим постаревшего Дамблдора, привычного по ролям в "Гарри Поттере", интерьеры школы Хогвартс и персонажей предыдущих "Тварей" - магла Ковальски, Криденса (Эзра Миллер), сестер Гольдштейн и других.

Кстати, Гриндевальда в этом фильме играет Мадс Миккельсен, заменивший со скандалом выбывшего Джонни Деппа, предыдущего исполнителя этой роли.