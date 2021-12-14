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Актриса Вероника Форке из фильма "Кика" Альмодовара покончила с собой

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    14.12.2021, 07:51
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Сюрприз от бабушки" (2019), Вероника Форте справа. Фото: kino-teatr.ru Кадр из фильма "Сюрприз от бабушки" (2019), Вероника Форте справа. Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма "Сюрприз от бабушки" (2019), Вероника Форте справа. Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 66 лет ушла из жизни заслуженная испанская актриса Вероника Форке. Как сообщает El Diario, тело артистки было обнаружено в понедельник в мадридской квартире ее матери, умершей три года назад писательницы и актрисы Кармен Васкес-Виго.

Согласно основной версии, переданной изданием со ссылкой на источник в полиции города, Форке покончила с собой.

Отмечено, что артистка, которой в 2014 году диагностировали клиническую депрессию, неоднократно рассказывала в интервью о своих душевных невзгодах.

Друзья и коллеги Вероники массово скорбят в социальных сетях.

Вероника Форке Васкес-Виго родилась 1 декабря 1955 года в Мадриде. На экранах - с начала 70-х. Лауреат и номинант огромного количества премий, в том числе четырежды - "премии "Гойя", "испанского "Оскара". Это наградой Форке была отмечена в категории "Лучшая женская роль" за ленты "Кика" Педро Альмодовара (1993) и "Веселая жизнь" (1987), а также в категории "Лучшая женская роль второго плана" за картины "Мавры и христиане" (1987) и "Год пробуждения" (1986).

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