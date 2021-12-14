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14.12.2021 07:20
Рубрика: В мире

Британское шпионское агентство предложило шараду для поиска новых сотрудников

Текст: Максим Макарычев

Крупнейшее шпионское агентство Великобритании по разведке, кибербезопасности и безопасности (GCHQ) разослало свою ежегодную рождественскую открытку с набором головоломок, призванных вдохновить молодых потенциальных секретных агентов. Ежегодно агентство (аналог американского АНБ) выпускает открытку с праздничной шарадой для коллег и партнеров по национальной безопасности со всего мира.

Фото: Reuters
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Но в этом году, отметили в ведомстве, открытка была наполнена "дьявольскими головоломками", предназначенными для детей в возрасте от 11 до 18 лет, самых способных из которых возьмут на заметку сотрудники агентства, сообщает CNN. Карточка этого года, изображающая праздничную рождественскую елку, состоит из семи головоломок, сложность которых увеличивается по мере прохождения испытания. Дети смогут решить более сложный набор головоломок на карточке на тему рождественской елки быстрее, чем взрослые, полагают эксперты. "От Enigma до современного шифрования, история GCHQ полна талантливых людей, решающих самые сложные проблемы страны. Если мы хотим помочь сохранить нашу безопасность, навыки решения проблем и командная работа имеют решающее значение", - заявил директор агентства Джереми Флеминг.

В 2016 году задачи рождественской открытки были настолько сложными, что восьми профессионалам-криптографам GCHQ потребовалось два месяца на ее разгадку, и только трое из 600 тысяч гражданских лиц, которые пытались выполнить задачу, приблизились к ее завершению, сообщает The Times. Рождественская загадка этого года будет размещена в Instagram и на сайте GCHQ.

Агентство, которое сейчас базируется в городе Челтнем, наиболее известно своей деятельностью в годы Второй мировой войны, когда оно находилось в Блетчли-парк, расположенном в 80 километрах к северо-западу от Лондона. Именно здесь взломщики кодов, в том числе знаменитый Алан Тьюринг, расшифровали закодированные немецкие сообщения, отправленные с помощью шифровальной машины Enigma. На эту тему сняты несколько фильмов и написаны многочисленные книги.

В мире Европа Великобритания

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