Castle Residences - последние дома на море в проекте Limassol Marina

Завершилось строительство первой на Кипре марины для супер-яхт, которую, без преувеличения, можно назвать новой знаковой достопримечательностью Лимасола. Сдача в эксплуатацию финального этапа жилой недвижимости курорта - апартаментов комплекса "Castle Residences", ставшего подлинной жемчужиной марины, знаменует завершение строительства проекта и апофеоз выдающейся истории успеха, написанной на Кипре.

Многофункциональный проект с собственной гаванью для яхт предлагает уникальный комплекс апартаментов, окруженных морем, и роскошные виллы с собственными причалами или эксклюзивным водным пространством, всего в нескольких шагах от песчаного пляжа, фитнес-центра и spa мирового класса, ресторанов, магазинов, культурных объектов и всех условий для отдыха и досуга.

Castle Residences - это жилой комплекс расположенный непосредственно на частном острове, окруженном со всех сторон водой, предлагает на выбор последние роскошные апартаменты с двумя, тремя и четырьмя спальнями и дуплексы с панорамным видом на море, марину и прибрежный город Лимассол. Сочетая в себе исключительное качество, превосходные средства обслуживания и насыщенный современный образ жизни, проект предлагает намного больше, чем просто элегантную и роскошную недвижимость.

Основой истории успеха курорта Лимасол Марина стала впечатляющая коллекция жилых объектов, расположенных на территории первой на Кипре марины для супер-яхт, где есть собственный центр отдыха и досуга с ресторанами, магазинами и бутиками. Уникальные апартаменты и виллы, продажи которых к настоящему времени уже достигли беспрецедентного уровня, привлекают самых взыскательных покупателей недвижимости и предлагают непревзойденную концепцию стиля жизни на море и одновременно - в центре оживленного города.

Учитывая, что Лимассол стремительно становится одним из лучших рынков недвижимости в своем регионе, владение домом на курорте Лимасол Марина от компании СYBARCO - это предложение, которое еще можно успеть приобрести!

Больше информации - на официальном сайте проекта: www.limassolmarina.ru.

Материалы предоставлены компанией Cybarco