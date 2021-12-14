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Рубрика: Экономика

ЦБ расширит действия антиотмывочной платформы на физлиц не ранее 2023 года

Текст: Анастасия Алексеевских
Центробанк распространит действие антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на физических лиц не ранее 2023 года, сообщил во вторник на брифинге зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. Банк России начал тестирование платформы во вторник.

"Платформа в соответствии с законом, который вступит в силу 1 июля 2022 года, должна зарекомендовать себя и определенное время отработать, - уточнил он. - После тестирования платформы на юридических лицах и ИП, мы перейдем к ее дальнейшему развитию. Поэтому это точно не 2022 год".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Также ЦБ работает над распространением действия платформы на некредитные финансовые организации, добавил Скобелкин. "В течение следующего года мы подойдем к этому вопросу, нужны будут соответствующие поправки в закон".

По словам Скобелкина, к пилотному проекту по внедрению платформы присоединилось 12 системно-значимых банков.

Платформа "Знай своего клиента", которую разрабатывает ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы - "зеленую", "желтую" и "красную" - в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному" закону. С помощью сервиса до банков будет доводиться информация об уровне риска вовлеченности в совершение сомнительных операций клиентов и их контрагентов. Запуск этой платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей - клиентов банков и одновременно сконцентрировать внимание кредитных организаций на противодействии сомнительным операциям.

Как уточнил Скобелкин, процесс присоединения кредитных организаций к платформе "не настолько дорогостоящий", по оценке самих банков. Он зависит от размера банка в том числе, добавил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

По словам Ясинского, банк может отказать в проведении операции "зеленому" клиенту, если он направляет платеж в адрес "желтого" и тем более "красного". Но при этом "зеленый" клиент не получает "желтую" и "красную" метку.

По данным ЦБ, объемы сомнительных операций в первом полугодии 2021 года упали на 11%, на 1 октября показатель достиг 51 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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