ЦБ расширит действия антиотмывочной платформы на физлиц не ранее 2023 года

"Платформа в соответствии с законом, который вступит в силу 1 июля 2022 года, должна зарекомендовать себя и определенное время отработать, - уточнил он. - После тестирования платформы на юридических лицах и ИП, мы перейдем к ее дальнейшему развитию. Поэтому это точно не 2022 год".
Также ЦБ работает над распространением действия платформы на некредитные финансовые организации, добавил Скобелкин. "В течение следующего года мы подойдем к этому вопросу, нужны будут соответствующие поправки в закон".
По словам Скобелкина, к пилотному проекту по внедрению платформы присоединилось 12 системно-значимых банков.
Платформа "Знай своего клиента", которую разрабатывает ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы - "зеленую", "желтую" и "красную" - в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному" закону. С помощью сервиса до банков будет доводиться информация об уровне риска вовлеченности в совершение сомнительных операций клиентов и их контрагентов. Запуск этой платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей - клиентов банков и одновременно сконцентрировать внимание кредитных организаций на противодействии сомнительным операциям.
Как уточнил Скобелкин, процесс присоединения кредитных организаций к платформе "не настолько дорогостоящий", по оценке самих банков. Он зависит от размера банка в том числе, добавил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
По словам Ясинского, банк может отказать в проведении операции "зеленому" клиенту, если он направляет платеж в адрес "желтого" и тем более "красного". Но при этом "зеленый" клиент не получает "желтую" и "красную" метку.
По данным ЦБ, объемы сомнительных операций в первом полугодии 2021 года упали на 11%, на 1 октября показатель достиг 51 млрд рублей. Почти на 20%, до 31 млрд рублей, снизился объем незаконного обналичивания в банковском секторе.