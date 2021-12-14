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Рубрика: Общество

Центр Чумакова разрабатывает вакцину против COVID-19 на основе вирусов насекомых

Текст: Ирина Невинная
Центр им. М.П. Чумакова ведет работы по созданию вакцины для профилактики COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых, сообщил глава центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, выступая на общем собрании РАН.

"Несколько лет назад мы в ЮАР проводили работы по созданию вакцины против полиомиелита на основе вирусоподобных частиц, полученных на основе вирусов растений. Эти вирусоподобные частицы лишены генетического материала. Отработали ряд различных методов, в том числе по доставке в клетки, выделения и детекции. Но по ряду причин эта работа была приостановлена. А теперь мы возобновили аналогичные исследования по созданию вакцины против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц в клетках насекомых", - сказал Ишмухаметов.

Центр Чумакова: Комбинированная вакцина против гриппа и COVID имеет усиливающий эффект

Ученый отметил, что на основе платформы инактивированных цельновирионных вакцин можно создавать новые препараты на основе новых штаммов. За последние годы в Центре им. Чумакова было разработано семь вакцин, шесть из них уже выведены в гражданский оборот. В том числе полиомиелитная двухвалентная пероральная вакцина "Бивакполио" и жидкая вакцина от полиомиелита "Полиоваксин", вакцина для профилактики желтой лихорадки "Синсавак" (с этой вакциной Центр имени Чумакова участвует в международных гуманитарных программах ВОЗ), вакцина против клещевого энцефалита "Эвервак" и вакцина от коронавируса "Ковивак".

Что касается "КовиВака", Центр имени Чумакова провел модернизацию ее производства, установив новые мощные биохимические реакторы мощностью в тысячу литров. Это позволило значительно увеличить объемы производства вакцины.

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