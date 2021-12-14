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14.12.2021 10:17
Рубрика: В мире

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД Германии за угрозы России

Текст: Алексей Краснов

После того, как немецкая газета Die Welt написала о заявлении нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором он сказала, что Россию ожидают тяжелые экономические и дипломатические последствия в случае вторжения на Украину, читатели издания начали оставлять недовольные комментарии в адрес министра.

Фото: FRANCOIS LENOIR/REUTERS
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В частности, один из читателей пишет: "Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право "угрожать" России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей".

"Русских я не боюсь. Меня пугает морализаторская и высокомерная политика лево-зеленых благодетелей", - пишет другая читательница.

В другом комментарии сказано, что заявления Бербок - "как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну".

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