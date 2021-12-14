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14.12.2021 01:05
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания ФРС США

Текст: Роман Маркелов
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Рубль в последние сессии выглядит на удивление устойчиво, несмотря на внешние и внутренние негативные сигналы. Геополитические удары, приводящие к падению российских акций, а также периодические провалы нефтяных цен вызывают нехарактерно слабую и непродолжительную реакцию рубля.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Похоже, участников российского валютного рынка не особо тревожит и ключевое событие этой недели - заседание ФРС. В то же время неопределенность с его итогами уже беспокоит другие рынки. На фоне рекордной почти за 40 лет инфляции американский центробанк, вероятнее всего, объявит об ускорении сворачивания монетарных стимулов.

Основное внимание инвесторов будет сосредоточено на прогнозах ФРС темпов будущего увеличения процентных ставок. Слишком высокая предполагаемая скорость этого процесса может испугать рынки, вызвав массированные распродажи биржевых активов. Существуют опасения, что экономика пока не вышла на траекторию устойчивого роста, не требующего мягких денежно-кредитных условий. К тому же возможное появление новых штаммов коронавируса угрожает надолго сохранить актуальность проблемы пандемии, что станет дополнительным фактором давления на потребительскую и деловую активность.

С другой стороны, слишком длительное сохранение монетарных стимулов и низких ставок способно привести к выходу инфляции из-под контроля центробанков, что чревато не менее серьезными экономическим последствиями. Поэтому есть неуверенность, сможет ли ФРС найти необходимый баланс, как в плане презентации своей будущей политики, чтобы не испугать рынки, так и ее эффективности в столь противоречивых условиях.

Острее всего на ужесточение денежно-кредитной политики ключевых центробанков реагируют рынки развивающихся стран. Многие из них имеют большие финансово-экономические дисбалансы, которые лишь усугубляются при ухудшении ситуации с глобальной ликвидностью, что происходит при закручивании "монетарных гаек". Кроме того, в такие периоды инвесторы стараются избавляться от рисковых активов, к которым в первую очередь относятся инструменты развивающихся рынков, в том числе валюты.

Фото: istock
Финансист назвал условия для справедливого курса рубля

На этом фоне рубль выглядит более выгодно, как с точки зрения крепкой финансово-экономический системы России, обеспеченной в том числе большими резервами ЦБ и ФНБ, так и на фоне по-прежнему высоких цен на сырье, которые сохраняют хороший поток экспортной выручки в страну. Кроме того, активное повышение ключевой ставки, ожидающееся и на заседании Банка России в эту пятницу, оказывает дополнительную поддержку рублю.

Поэтому сейчас кажется, что даже слишком острая реакция мировых рынков на решение ФРС не сможет надолго вывести из равновесия российскую валюту. Тем не менее подобное затишье может быть обманчивым, особенно в конце года, когда традиционно многие инвесторы уходят на новогодние каникулы в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в этот период.

Однако с учетом завидной стойкости рубля, проявленной в далеко не самое благополучное для него время, сейчас более вероятным выглядит его укрепление, если ФРС не испугает рынки, а геополитическая риторика перейдет в конструктивное русло. В этом случае есть все шансы, что доллар закрепится ниже 73 руб., и даже проверит на прочность более низкие уровни.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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