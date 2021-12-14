Что нужно знать об акциях новичкам на фондовом рынке

Россияне проявляют все больший интерес к фондовому рынку. По данным ЦБ, во втором квартале 2021 года число клиентов брокеров достигло 14,8 млн человек. По сравнению с первым кварталом их количество выросло на 16%. При этом акции - ценные бумаги, которые дают право на долю активов и прибыли компании, - заняли 40,6% объема торгов частных инвесторов. Об этом "РГ" рассказал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.

Диверсифицируйте вложения в акции, не используйте кредитное плечо, не поняли - не покупайте. Фото: GettyImages

При этом в топе интересов частных инвесторов за 2021 год, например, находится бумага крупнейшего коммерческого образовательного портала Китая, которая упала более чем на 90%. Соответственно, далеко не всегда финансовый результат при вложениях в акции бывает позитивным.

Какие бывают акции?

Среди доступных на бирже частному инвестору видов акций есть обыкновенные и привилегированные. Обыкновенные акции дают право на участие в жизни компании через собрание акционеров, по привилегированным заранее определен порог дивидендных выплат, при этом у владельца отсутствует право голоса на собрании. Динамика обыкновенных и привилегированных акций одной компании может значительно отличаться перед или после важных событий в деятельности компании (принятия решения о слиянии/поглощении, утверждение размера дивидендов и т.д.)

Как можно заработать на акциях?

Существует два способа получения дохода с помощью акций. Первый из них - торговля акциями, второй - владение. Торгуя акциями, инвестор зарабатывает на разнице цены. Классический способ - сначала купить по более низкой цене, позже продать по более высокой. Это длинные сделки (лонг).

Однако современные технологии позволяют совершать и обратные операции - сначала продавать акции по более высокой цене, чтобы впоследствии их купить по более низкой и зафиксировать прибыль. Такие сделки называются короткими операциями (шорт).

Владение акциями может принести дивидендную доходность. Дивиденды - это часть чистой прибыли, которой компания по решению собрания акционеров делится со своими инвесторами.

Главный риск инвестора - безыдейная и бессистемная торговля

Стоит понимать, что чем больше пакет акций, тем больше голосов на собрании у инвестора и тем большее количество дивидендов получит владелец этого пакета.

Таким образом, и крупные, и мелкие акционеры находятся в одной лодке и заинтересованы в получении дивидендов. Чтобы получить дивиденды, акцией нужно владеть всего один день на дату отсечки реестра.

Какие есть риски при торговле акциями?

Первый риск - рыночный: резкое и непредсказуемое изменение стоимости акции в силу непрогнозируемых или непредвиденных вами причин.

Главным риском частного инвестора является он сам, а точнее, несистемная торговля по новостям и собственным ощущениям. Чаще всего потери случаются именно из-за покупки на ажиотаже и нежелании фиксировать небольшой убыток при потере актуальности инвестиционной идеи.

Рынок может оставаться нелогичным и непонятным инвестору дольше, чем тот остается платежеспособным по своим кредитам, что может привести к плачевному результату. Подобное использование заемных средств - риск.

Как правильно торговать на рынке акций?

Диверсифицируйте. В портфеле должны быть акции компаний разных стран, разных отраслей, купленные с разными целями (спекуляции, дивидендные бумаги, долгосрочные инвестиции), купленные по инвестидеям, полученным от разных источников.

Не используйте кредитное плечо. Обычно в этом пункте есть оговорки: например, используйте, если сможете его закрыть в любой момент, если четко ограничиваете свои риски и т.д. Однако начинающий инвестор зачастую чрезмерно эмоционален и сверхуверен в себе. Поэтому просто не используйте кредит и все.

Выбирайте акции, как будто вы покупаете бизнес. Не понимаете на уровне здравого смысла, как зарабатывает сейчас компания и как она будет зарабатывать в будущем больше? Не покупайте бумаги этой компании. Старайтесь держаться подальше от компаний, на которые влияют нерыночные факторы.

Не стесняйтесь задавать вопросы об опыте брокера, а также вопросы на понимание инвестидеи. Если эксперт понимает в рынке больше вас, он должен вам уметь донести идею на уровне вашего понимания и здравого смысла. Не поняли - не купили.

Анализируйте свои сделки и свой финансовый результат. Понимание того, что приносит вам прибыль, важнее понимания того, что принесло вам убыток. Не бойтесь высоких расходов, бойтесь низких доходов.