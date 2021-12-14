ЦОДД настоятельно попросил водителей в Москве отказаться от автомобилей

Выпавшие за ночь почти 20 процентов месячной нормы осадков сильно усложнили дорожное движение. Так, на 9:00 движение в городе оценивается в 7 баллов. Центр организации дорожного движения Москвы просит оказаться во вторник от личного транспорта.

По данным Telegram-канала департамента транспорта Москвы, загруженность дорог в утренние часы очень высокая. Более того, в некоторых частях города продолжается небольшой снегопад. Это ухудшает в видимость, снижает скорость и осложняет движение.

"Сильно затруднено движение в центре Москве, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД", - сообщает ведомство.

Департамент транспорта и ЦОДД настоятельно просит пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерний часы пик. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города.

Кстати, как отмечают специалисты, городской транспорт работает штатно.