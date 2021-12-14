Датский суд отправил министра иммиграции в тюрьму из-за беженцев

Датский суд признал экс-министра иммиграции Ингер Стёйберг виновной в разделении семей беженцев при предоставлении убежища. Как сообщает информационное агентство Ritzaus, бывшую чиновницу за ее негуманные действия суд приговорил к 60 дням тюремного заключения.

Преступление, в котором Стёйберг признали виновной, произошло в 2016 году. Тогда в должности министра иммиграции она приняла незаконное решение о разделении 23 пар мигрантов, в которых дети не достигли совершеннолетнего возраста. По словам судей, такое решение противоречит Европейской конвенции о правах человека. Кроме того, Стёйберг проигнорировала мнение свои подчиненных, которые говорили ей о незаконности разделения семей с детьми.

Для вынесения приговора Стёйберг был созван Государственный суд, который не собирался уже более 25 лет. Этот суд привлекают для рассмотрением дел бывших и действующих членов правительства Дании. Всего он собирался 6 раз за всю историю его существования.

Несмотря на то, что суд приговорил чиновницу к реальному тюремному сроку, не исключено, что женщину все-таки отправят под домашний арест. Об этом сейчас ходатайствуют адвокаты.