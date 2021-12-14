Диетолог назвала главную опасность ананасов

Злоупотребление ананасами может быть опасно для людей с повышенной кислотностью желудка и склонностью к аллергии. Об этом в эфире "Москвы 24" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Раздражение слизистых желудка при употреблении ананаса происходит из-за большого содержания органических кислот в продукте. Из-за этого экзотическую закуску рекомендуется есть только в стадии ремиссии и лишь в ограниченном количестве.

Максимальная суточная доза для ребенка - 50 граммов. Взрослым рекомендуется употреблять не более 100 граммов ананаса. В умеренном количестве ананас несет пользу организму: он ценен витаминами B и С, способен укрепить иммунитет во время зимнего сезона.