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Рубрика: Общество

Центр Чумакова: Комбинированная вакцина против гриппа и COVID имеет усиливающий эффект

Текст: Ирина Невинная

В ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН готовы представить инактивированные вакцины против COVID-19 на основе штамма "дельта" или комбинации новых штаммов, а также сделать комбинированную вакцину против гриппа и коронавируса. Об этом сообщил директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Ильдар Ишмухаметов.

Фото: РИА Новости
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"Оптимальный путь развития, как нам представляется, - это комбинация инактивированных вакцин. Выполненные на одной платформе, с одним и тем же наполнителем, такие комбинации не взаимоисключаются и дают хороший результат", - сказал Ильдар Ишмухаметов, выступая на общем собрании РАН.

"Мы готовы дать "Ковивак - дельту" или скомбинировать вакцину [на основе нескольких актуальных штаммов] "КовиВак - комби и подходим к стадии доклинических исследований", - рассказал Ильдар Ишмухаметов.

Он также сообщил, что крайне перспективной выглядит комбинация инактивированной противогриппозной вакцины и инактивированной вакцины против COVID-19. "На доклинической стадии мы убедились, что такая комбинация даже имеет потенцирующий [усиливающий] эффект - это крайне перспективно", - подчеркнул ученый.

Насколько быстро можно будет наладить широкий выпуск обновленных вакцин? Во многом, по мнению Ишмухаметова, это зависит от регуляторных органов.

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"Это вопрос регуляторной системы, которая должна ответить, является ли такой комбинированный препарат новой вакциной - тогда потребуется проходить все этапы, начиная от доклиники и заканчивая полным циклом клинических исследований. Или все же будет решение пойти по примеру противогриппозных вакцин - и тогда комбинированные препараты могут быть выпущены в гражданский оборот намного быстрее. Это стратегический вопрос", - заключил глава Центра имени Чумакова.

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