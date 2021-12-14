Центр Чумакова: Комбинированная вакцина против гриппа и COVID имеет усиливающий эффект

В ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН готовы представить инактивированные вакцины против COVID-19 на основе штамма "дельта" или комбинации новых штаммов, а также сделать комбинированную вакцину против гриппа и коронавируса. Об этом сообщил директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Ильдар Ишмухаметов.

"Оптимальный путь развития, как нам представляется, - это комбинация инактивированных вакцин. Выполненные на одной платформе, с одним и тем же наполнителем, такие комбинации не взаимоисключаются и дают хороший результат", - сказал Ильдар Ишмухаметов, выступая на общем собрании РАН.

"Мы готовы дать "Ковивак - дельту" или скомбинировать вакцину [на основе нескольких актуальных штаммов] "КовиВак - комби и подходим к стадии доклинических исследований", - рассказал Ильдар Ишмухаметов.

Он также сообщил, что крайне перспективной выглядит комбинация инактивированной противогриппозной вакцины и инактивированной вакцины против COVID-19. "На доклинической стадии мы убедились, что такая комбинация даже имеет потенцирующий [усиливающий] эффект - это крайне перспективно", - подчеркнул ученый.

Насколько быстро можно будет наладить широкий выпуск обновленных вакцин? Во многом, по мнению Ишмухаметова, это зависит от регуляторных органов.

"Это вопрос регуляторной системы, которая должна ответить, является ли такой комбинированный препарат новой вакциной - тогда потребуется проходить все этапы, начиная от доклиники и заканчивая полным циклом клинических исследований. Или все же будет решение пойти по примеру противогриппозных вакцин - и тогда комбинированные препараты могут быть выпущены в гражданский оборот намного быстрее. Это стратегический вопрос", - заключил глава Центра имени Чумакова.